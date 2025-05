Desesperación entre los padres por un «fallo informático sin precedentes» que impide la inscripción a los campus infantiles de verano del 11x12 en Gijón

E. C.

«Estoy desesperada. Solo he podido apuntar a mi hijo en la semana de junio y la Semana Grande. No entiendo qué ha pasado. Me había pedido la mañana para conseguir plaza», comentaba a EL COMERCIO Begoña Suárez. La de ella ha sido la situación de miles de padres que han llamado corriendo al Ayuntamiento de Gijón o acudido a los diferentes centros de atención al público para inscribir a sus hijos en los campus urbanos de verano 11x12 que oferta el Ayuntamiento de Gijón.

Este periódico se ha puesto en contacto con los técnicos del Ayuntamiento y su respuesta era de angustia total. «Lo sentimos muchísimo. Ha sido un fallo sin precedentes y no comprendemos lo sucedido». Desde el consistorio indican que las personas que tengan la plaza para las dos únicas semanas que estaban abiertas (la última de junio y la de La Semana Grande, que coincidía que era de tan solo 4 días), estén tranquilas. «Su plaza está asegurada», subrayan.

Queda ahora saber cuándo se abrirán las plazas para el resto del verano. «No estamos seguros, pero esperamos que sea mañana. Desde luego hoy no va a ser. Le pedimos a la gente que hoy no lo sigan intentando. Anunciaremos en nuestra web y redes sociales la próxima fecha que esperamos sea mañana mismo. Pedimos disculpas por todas las molestias causadas», informan desde el Ayuntamiento gijonés.

La oferta de Campamentos Urbanos 11x12 sumaba un centro más, el Antonio Machado, alcanzando los dieciséis colegios públicos que durante 11 semanas cubrirán de actividades el verano, siete de ellos con el doble de plazas para las siete primeras semanas. Son 71 campamentos que darán cabida a más de 6.000 alumnos. Los campamentos tendrán una duración semanal y un precio de 30,50 euros. El horario es desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Hay opción de atención temprana con desayuno (de 7.30 a 9 horas) y de comedor (de 14 a 16 horas)