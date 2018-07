Los fieles de San Pablo Apóstol claman contra el «arbitrario» cambio de párroco Exterior de la iglesia de San Pablo Apóstol. / JORGE PETEIRO Piden al arzobispo el regreso de Luis López, quien ejerció durante los tres últimos años «dando luz y una segunda vida a la parroquia del barrio» Ó. PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 1 agosto 2018, 01:18

La parroquia de San Pablo Apóstol, en el Polígono de Pumarín, se ha puesto en pie de guerra para recuperar a Luis López Menéndez, presbítero que ha estado al frente de la actividad parroquial durante los tres últimos años. La reciente decisión del Arzobispado para trasladar a López no ha sentado nada bien a los feligreses del Polígono de Pumarín, que se toman esta decisión, que califican de «unilateral y autoritaria», como «un ataque a todo el trabajo que se llevaba haciendo durante los últimos tiempos».

Según explican, la llegada del presbítero supuso un cambio radical en la vida de la parroquia. «Llevábamos treinta años con problemas para programar actividades y atraer a los vecinos. Su llegada fue francamente buena porque se comprometió con todos nosotros, creó un proyecto y empezó a entablar lazos con la comunidad. Eso no se puede borrar de un día para otro», subraya Merce Prieto, miembro de la comunidad parroquial de San Pablo Apóstol.

Ante la negativa del arzobispo Jesús Sanz Montes para concederles una audiencia para abordar este asunto, los vecinos han decidido movilizarse hasta que se les escuche. La primera medida fue remitir una carta exponiendo sus motivos y reclamaciones al arzobispado. Ante la falta de respuestas y soluciones, el siguiente paso será comenzar movilizaciones tras el verano. En la misiva, los fieles enumeran una serie de datos que dejan ver la influencia de López Menéndez al frente de la parroquia. «De enero de 2017 a mayo de 2018 se han efectuado quince bautizos después de haber estado más de cinco años seguidos sin celebrar ninguno; asimismo, hubo 36 misas de primeros aniversarios y 72 misas por intenciones en el mismo periodo cuando antes apenas se celebraban. En octubre de 2014 había un solo niño apuntado para iniciar el primer año de catequesis y este último curso hubo dieciocho», explican en la carta.

Un frente común

Los últimos cambios del Arzobispado no solo han afectado a esta parroquia. Así, vecinos de Cangas de Onís y de Vegadeo también han mostrado su enfado por un cambio de cura que no ven procedente. Es por ello por lo que tratarán de hacer un «frente común» para llevar sus reclamaciones a Sanz Montes de manera unitaria. «Lo único que nos dijeron es que fue un cambio consensuado entre todas las partes y al menos por la nuestra no es así. Seguimos repitiendo que es un palo muy gordo porque parece que no quieren darse cuenta de ello», asevera Prieto.

Otro de los agentes sociales que ha notado el trabajo de López Menéndez es Cáritas, tal y como arrojan los datos. Así, en 2015 se ayudó a 14 familias en las que se integraban 38 personas mientras que en el 2017, según los datos aportados por los feligreses, se ayudó a 30 familias -con un total de 92 integrantes-.

En cuanto a la aportación económica, se ha pasado de 10.667 a 18.650 euros. «Ha traído luz y una segunda vida a la parroquia del barrio, algo que necesitábamos. Solo queremos hablar con el arzobispo y ver si es posible dar marcha atrás a la de cisión. Solo pedimos que nos escuchen», concluye.