Las fiestas de Contrueces el año pasado.

Las fiestas de Contrueces el año pasado. E. C.

«Un euro simbólico» para mantener «con vida» las fiestas de Contrueces

«Todo aumentó y no nos salen las cuentas. El seguro pasó de 120 a 800 euros, los generadores salen por 3.200 euros y el cercado, otros 3.000»

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:39

«Era o cobrar un euro o que las fiestas de Contrueces se suspendiesen para siempre. Y por ahí no estábamos dispuestos a pasar». La ... comisión de fiestas de este barrio de Gijón ha tomado una firme decisión: una venta de entrada simbólica para poder hacer frente a todos los gastos que deben sufragar para organizar los festejos.

