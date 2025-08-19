«Un euro simbólico» para mantener «con vida» las fiestas de Contrueces

«Era o cobrar un euro o que las fiestas de Contrueces se suspendiesen para siempre. Y por ahí no estábamos dispuestos a pasar». La ... comisión de fiestas de este barrio de Gijón ha tomado una firme decisión: una venta de entrada simbólica para poder hacer frente a todos los gastos que deben sufragar para organizar los festejos.

Aunque hay algunas asociaciones de festejos como la de Mareo que ya han cobrado entrada para pasar el recinto de las fiestas cuando han tocado orquestas como Panorama que mueven a multitudes, Contrueces es la primera en Gijón que realiza esta medida para todos los días de fiesta. ¿El motivo? «No nos salen las cuentas», denuncia la presidenta, María Sánchez. Los gastos han ido incrementándose año a año. «En 2016 el seguro de responsabilidad civil era de 120 euros, ahora de 800», ejemplifica.

El Ayuntamiento les da una subvención de 4.000 euros para realizar tanto las fiestas del barrio como los festejos de la hoguera de San Juan. Con ese dinero deben cubrir los 1.200 euros de fianza por el recinto de la hoguera y los 1.800 por el prao del Parque de Los Pericones para realizar las celebraciones que tendrán lugar del 22 al 25 de agosto. A estas fiestas, hay que sumar la factura de electricidad. Los generadores y el gasoil les sale por un precio de, aproximadamente, 3.200 euros.

Además, ahora, se les exige un control de accesos. «Es imposible realizarlo sin tener vallado el parque», indica Sánchez. La incorporación de este cercado asciende a 3.000 euros. También deben garantizar sanitaria privada durante la fiesta, de la que a tres días de dar comienzo «no sabemos qué servicios tenemos que tener contratados». Una ambulancia de soporte vital básico y avanzado son 9.000 euros y, en caso de necesitar un puesto de asistencia, sumaría 2.000 más.

«Buena acogida»

Por todo esto, la medida «ha tenido muy buena acogida» y, aunque sería gratis para socios y menores de 12 años, «ya nos han transmitido que van a pagar igualmente. Todos queremos salvar las fiestas». Además, ese euro no se cobra en balde. La compra de la entrada incluye un número para el sorteo de cuatro cestas valoradas en 350 euros.

Los festejos comenzarán en viernes con el carnaval de verano. Entre el cartel cuentan con cuatro orquestas para cada día: Waykas, Grupo Beatriz, Éxtasis y Tequila. Del viernes al domingo también Vega celebrará sus fiestas patronales por San Bartolomé con jornadas de pulpo el sábado o fiesta de la espuma el domingo. Fontaciera ofrecerá durante esos mismos días distintas jornadas gastronómicas en las que habrá fabada, cachopo y callos.