El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eduardo Diéguez, Alberto Gutiérrez y María Sánchez, miembros de la comisión de festejos de Contrueces, en el prao de las fiestas. E. C.
Gijón

Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»

La comisión de festejos de Contrueces cobrará por primera vez un euro de entrada simbólica, con el que se participará en una rifa, para poder hacer frente a los disparados gastos de organización. Instalará la carpa en la parte de Los Pericones que corresponde al barrio del 22 al 25 de agosto.

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00

La comisión de festejos de Contrueces, en Gijón, cobrará este año un euro de entrada simbólica para hacer frente a la subida de gastos ... que conlleva la organización de unas fiestas que se celebrarán, en la parte de Los Pericones que corresponde al barrio, del 22 al 25 de agosto. Según explicó a EL COMERCIO el tesorero de la comisión festiva, Eduardo Diéguez, «era cerrar el prao o suspender este año las fiestas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  3. 3 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  4. 4 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10

    Verano negro en Asturias por muertes atribuibles al calor: 41 desde junio, casi cuatro veces más que el año pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»

Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»