Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»

La comisión de festejos de Contrueces, en Gijón, cobrará este año un euro de entrada simbólica para hacer frente a la subida de gastos ... que conlleva la organización de unas fiestas que se celebrarán, en la parte de Los Pericones que corresponde al barrio, del 22 al 25 de agosto. Según explicó a EL COMERCIO el tesorero de la comisión festiva, Eduardo Diéguez, «era cerrar el prao o suspender este año las fiestas».

Diéguez afirma que además de asumir una subida de más del 200% en los gastos desde 2015 y el canon pendiente de pago a la SGAE, a los organizadores les exigen el control de accesos, presencia sanitaria privada durante la fiesta, supervisión del botellón, gestión y clasificación del reciclaje, horarios de cierre estrictos en pleno verano... Y todo esto «sin anticipación, sin comunicación clara y sin ayudas». Los gastos organizativos rondan en este momento los 40.000 euros incluyendo los seguros y todo el papeleo necesario.

Cada entrada abonada incluirá un número para un sorteo. Por eso este precio simbólico se ha bautizado como «el euro de la rifa». Los niños hasta 12 años y los socios de la comisión tendrán acceso libre. «Creemos que la cultura popular debe ser libre y accesible, pero también creemos que si no nos adaptamos, nos liquidan», apuntan los miembros de esta comisión.

Los reclamos musicales del programa festivo de este año son Waykas, Beatriz, Éxtasis y Tekila. Además habrá un preludio (arrancadera) con misa y ofrenda floral a la patrona, Nuestra Señora de Contrueces, en su santuario el día 17. El día 20 se celebrará un partido por el 30 aniversario del Club Deportivo Montevil con tercer tiempo y el día 21 tendrá lugar una ruta guiada con aforo completo (125 plazas) a los edificios más emblemáticos de Contruces junto al guía David Alonso.