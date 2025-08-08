Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
La comisión de festejos de Contrueces cobrará por primera vez un euro de entrada simbólica, con el que se participará en una rifa, para poder hacer frente a los disparados gastos de organización. Instalará la carpa en la parte de Los Pericones que corresponde al barrio del 22 al 25 de agosto.
Gijón
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:00
La comisión de festejos de Contrueces, en Gijón, cobrará este año un euro de entrada simbólica para hacer frente a la subida de gastos ... que conlleva la organización de unas fiestas que se celebrarán, en la parte de Los Pericones que corresponde al barrio, del 22 al 25 de agosto. Según explicó a EL COMERCIO el tesorero de la comisión festiva, Eduardo Diéguez, «era cerrar el prao o suspender este año las fiestas».
Diéguez afirma que además de asumir una subida de más del 200% en los gastos desde 2015 y el canon pendiente de pago a la SGAE, a los organizadores les exigen el control de accesos, presencia sanitaria privada durante la fiesta, supervisión del botellón, gestión y clasificación del reciclaje, horarios de cierre estrictos en pleno verano... Y todo esto «sin anticipación, sin comunicación clara y sin ayudas». Los gastos organizativos rondan en este momento los 40.000 euros incluyendo los seguros y todo el papeleo necesario.
Cada entrada abonada incluirá un número para un sorteo. Por eso este precio simbólico se ha bautizado como «el euro de la rifa». Los niños hasta 12 años y los socios de la comisión tendrán acceso libre. «Creemos que la cultura popular debe ser libre y accesible, pero también creemos que si no nos adaptamos, nos liquidan», apuntan los miembros de esta comisión.
Los reclamos musicales del programa festivo de este año son Waykas, Beatriz, Éxtasis y Tekila. Además habrá un preludio (arrancadera) con misa y ofrenda floral a la patrona, Nuestra Señora de Contrueces, en su santuario el día 17. El día 20 se celebrará un partido por el 30 aniversario del Club Deportivo Montevil con tercer tiempo y el día 21 tendrá lugar una ruta guiada con aforo completo (125 plazas) a los edificios más emblemáticos de Contruces junto al guía David Alonso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.