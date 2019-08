Fomento explicará los retrasos en el plan de vías en una comisión técnica en septiembre Reunión de la plataforma del plan de vías, ayer en las dependencias de la FAV. / ARNALDO GARCÍA La federación vecinal advierte de que «si siguen las incertidumbres abriremos de nuevo un escenario de presión y movilización social» I. VILLAR GIJÓN. Martes, 6 agosto 2019, 01:23

La concejala de Hacienda, Marina Pineda, anunció ayer durante una reunión de la plataforma ciudadana por el plan de vías que para septiembre está prevista la reunión de una comisión técnica de Gijón al Norte para dar las «explicaciones oportunas» sobre los nuevos retrasos en la ejecución del proyecto. Ese es, al menos, el compromiso del Ministerio de Fomento a petición del Ayuntamiento de Gijón después de que hace diez días el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, admitiera durante un encuentro con la alcaldesa que la redacción del proyecto constructivo de la estación intermodal, pieza central de toda la actuación, avanzaba con más demora de la prevista, lo que podría postergar el inicio de las obras hasta 2021.

El anuncio de ese nuevo retraso fue precisamente el motivo que llevó a la federación de asociaciones de vecinos de la zona urbana (FAV) a convocar con urgencia una reunión de la plataforma del plan de vías en la que se instó al gobierno local a trasladar a la sociedad civil con la mayor premura posible las explicaciones que le dé la administración central. «Queremos que al día siguiente de esa comisión técnica la alcaldesa convoque el consejo social de la ciudad o, en su defecto, que se reúna con los agentes empresariales, sindicales, vecinales y sociales que forman parte del mismo», apuntó el presidente de la FAV, Adrián Arias, quien añadió que «necesitamos tener información de primera mano».

El portavoz vecinal considera que los nuevos aplazamientos, «que no se admitirían si estuviéramos hablando de una empresa privada, no se justifican con las razones dadas hasta ahora. No sabemos por ejemplo por qué Ineco no informó de la subcontratación que hizo para redactar el proyecto». Arias advirtió de que «si persisten los retrasos y las incertidumbres» en torno a la ejecución de esta obra «nos planteamos abrir nuevamente un escenario de presión y movilización social, que es el modo en el que hemos logrado desbloquear hasta ahora los compromisos con el plan de vías».

En el encuentro de ayer también se acordó solicitar una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y con el consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, «para que cuando visiten al ministro de Fomento además de hablar de las cercanías, del Huerna y de la variante de Pajares le hagan entender la demanda social que supone el plan de vías para Gijón». Adrián Arias recordó que al anterior presidente regional, Javier Fernández, nunca recibió a la plataforma «pero entendemos que con el nuevo talante del Gobierno regional su sucesor sí encontrará un hueco en la agenda para nosotros».

En la reunión de la plataforma hubo representación de la FAV, la federación de vecinos de la zona rural, el Colegio de Arquitectos, sindicatos como CC OO, UGT, CSI, y USO, entidades culturales como la Sociedad Cultural Gijonesa y de todos los grupos municipales, con Marina Pineda y Olmo Ron dando voz a un equipo de gobierno local al que varios intervinientes reprocharon su «opacidad».

Hoy la junta de gobierno aprobará la concesión de 1,7 millones de euros a Gijón al Norte como parte de un préstamo participativo para sus gastos de 2019 y 2020.