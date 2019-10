«Fomento nunca puso sobre la mesa cambiar la estación» Adrián Arias, de la FAV. La federación vecinal urge una reunión del consejo social para «dar cuenta de la situación del estudio informativo» I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 12 octubre 2019, 02:04

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), Adrián Arias, recordó ayer que en su última visita a la ciudad para hablar sobre el plan de vías el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, «en ningún momento puso sobre la mesa la posibilidad de un cambio en la ubicación de la estación». Lo hizo después de que el jueves, tras la primera reunión del consejo de administración de Gijón al Norte desde el cambio de color político en el Ayuntamiento, la alcaldesa, Ana González, vinculara la decisión definitiva sobre el emplazamiento de la estación intermodal de trenes y autobuses al resultado del estudio informativo que está elaborando la consultora Ineco y que Fomento prevé que esté listo para marzo. «Resultaría sorprendente que el nuevo estudio desdijera la propuesta inicial, que el ministerio avaló y sobre la que prometió ir adelantando una parte de los trabajos en un intento de acortar los tiempos», añadió Arias.

El representante vecinal pidió que tras la reunión del consejo de administración de la sociedad «convoquen como habían prometido el consejo social de la ciudad para dar cuenta del estado del estudio informativo y del estudio de impacto ambiental, porque aún hay algunos interrogantes por resolver sobre el retraso que lleva ese informe, que deberían justificar. Evidentemente, después de 17 años un retraso de unos meses no implica tanto, pero ya son muchos los retrasos y queremos ver realidades, no anuncios». Si no se quisiera convocar ese consejo social, plantea como alternativa una reunión en la que además de los grupos sin representación en el consejo de Gijón al Norte participen representantes de la sociedad civil, entre ellos los sindicatos, los empresarios y el movimiento vecinal.

Periodo electoral

También se pronunciaron ayer sobre el resultado de la reunión del jueves los dos grupos municipales que han salido del consejo de administración de la sociedad tras el cambio de Corporación: Foro y Podemos. El portavoz del primero, Jesús Martínez Salvador, consideró «sorprendente que cada vez que estamos en periodo electoral el plan de vías sea el centro de atención de las administraciones que gobierna el PSOE, mientras que el resto del tiempo no aparece ni en los órdenes del día». Añadió que «ha sido reunirse por primera vez sin Foro y empezar a insinuar un cambio de ubicación de la estación. No vamos a permitir que se quiebre el consenso unánime al que llegó la Corporación anterior».

Yolanda Huergo, de Podemos-Equo, opinó que «no podemos permitir que la estación intermodal se convierta en un nuevo Muselón. Cada vez que se da un maso se gastan miles de euros, por lo que ninguno puede ser en falso». Lamentó además que Gijón al Norte haya sido condenada a pagar 370.000 euros a la empresa que derribó las antiguas estaciones por trabajos realizados «pero que no venían contemplados en el pliego de condiciones. Es una cantidad nada desdeñable».