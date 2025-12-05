El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fragmento de vidrio mosaico de tonalidad verde oscura hallado en la Campa Torres, en Gijón. E. C.

Un fragmento de vidrio mosaico, nuevo hallazgo en la Campa Torres, en Gijón

Este tipo de piezas, asociadas a cuencos de costillas y fechadas a inicios del siglo I d.C., informa sobre la llegada asidua de materiales de importación al yacimiento gijonés

L. F.

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:28

Comenta

Nuevo hallazgo en la Campa Torres. Las excavaciones arqueológicas la fase III promovidas por el Ayuntamiento de Gijón y ejecutadas por Patrimonio Global, siguen avanzando. La campaña suma nuevos hallazgos. Esta vez, un fragmento de vidrio mosaico de tonalidad verde oscura, decorado con barritas vítreas rojas y amarillas que generan un jaspeado polícromo de motivos florales.

Este tipo de piezas, asociadas a cuencos de costillas y fechadas a inicios del siglo I d.C., informa sobre la llegada asidua de materiales de importación a la Campa Torres. Cada hallazgo contribuye ampliar el conocimiento acerca de la vida cotidiana en el enclave castreño-romano y a comprender mejor los intercambios culturales en la antigua costa astur.

El hallazgo se suma al anunciado a mediados de noviembre, con la localización en el mismo yacimiento de una fíbula de bronce del tipo conocido como 'en omega', dada la forma que presenta (como la letra griega omega) y que se utilizaba para sujetar prendas de vestir, como la toga o el sagum, a modo de broche. Su popularidad se extendió en el mundo prerromano y romano, y se caracterizaba por su funcionalidad y por ser un distintivo social. No en vano, el ejército romano ayudó a difundir este tipo de broche por Europa, incluyendo la Península Ibérica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un fragmento de vidrio mosaico, nuevo hallazgo en la Campa Torres, en Gijón

Un fragmento de vidrio mosaico, nuevo hallazgo en la Campa Torres, en Gijón