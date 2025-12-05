Un fragmento de vidrio mosaico, nuevo hallazgo en la Campa Torres, en Gijón Este tipo de piezas, asociadas a cuencos de costillas y fechadas a inicios del siglo I d.C., informa sobre la llegada asidua de materiales de importación al yacimiento gijonés

Nuevo hallazgo en la Campa Torres. Las excavaciones arqueológicas la fase III promovidas por el Ayuntamiento de Gijón y ejecutadas por Patrimonio Global, siguen avanzando. La campaña suma nuevos hallazgos. Esta vez, un fragmento de vidrio mosaico de tonalidad verde oscura, decorado con barritas vítreas rojas y amarillas que generan un jaspeado polícromo de motivos florales.

Este tipo de piezas, asociadas a cuencos de costillas y fechadas a inicios del siglo I d.C., informa sobre la llegada asidua de materiales de importación a la Campa Torres. Cada hallazgo contribuye ampliar el conocimiento acerca de la vida cotidiana en el enclave castreño-romano y a comprender mejor los intercambios culturales en la antigua costa astur.

El hallazgo se suma al anunciado a mediados de noviembre, con la localización en el mismo yacimiento de una fíbula de bronce del tipo conocido como 'en omega', dada la forma que presenta (como la letra griega omega) y que se utilizaba para sujetar prendas de vestir, como la toga o el sagum, a modo de broche. Su popularidad se extendió en el mundo prerromano y romano, y se caracterizaba por su funcionalidad y por ser un distintivo social. No en vano, el ejército romano ayudó a difundir este tipo de broche por Europa, incluyendo la Península Ibérica.

