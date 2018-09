'Gallardo' y 'Romero', dos pesos pesados del arrastre

'Gallardo' y 'Romero' no se inmutan. Los visitantes los señalan y fotografían con sus teléfonos móviles. Ellos posan sin quererlo mientras descansan, solo perturbados de vez en cuando por alguna fastidiosa mosca que les obliga a cambiar de postura a regañadientes; el animal más minúsculo, molestando a dos «bichos» de 1.150 y 1.000 kilos de peso, respectivamente.

'Gallardo' y 'Romero' son dos bueyes de carga, dos pesos pesados del arrastre que casi sin inmutarse, igual que ante los curiosos, cargan con hasta una tonelada de bloques de hormigón. Tienen siete años y además de mansos, dice su dueño Gil González Fernández, «son presumidos». Ejercitados en numerosos concursos, forman un tándem perfecto. «Ya han ganado premios a la mejor pareja, la más guapa y engalanada». Y hace dos años, también en la feria del campo y el ganado que se celebra en el recinto ferial Luis Adaro, quedaron primeros. «Aunque hasta que no se sale a pista no se sabe qué puede pasar, no ye por nada pero a mí me gusta ganar», confesaba su dueño.

Fernández, ovetense, los tiene exclusivamente como hobby. «No dan beneficio, pero me gustan». Empezó hace quince años. «Toda la vida tuve ganado y un día me dio por comprar una pareja de bueyes pequeños que crié yo». Poco a poco la afición fue a más, «y hasta ahora he tenido diez parejas de bueyes de tiro». Son, asegura, su capricho. «Los llevo a concursos, saco carruajes con niños... Son animales muy mansos», repite.

A pesar de que confiesa que «no los entreno mucho, solo trabajo un poco la huerta con ellos», ayer 'Gallardo' y 'Romero' lograron hacerse con el segundo puesto en la competición de arrastre. Y Gil Fernández, orgulloso de estas reses que, como buena afición, le dan muchas alegrías.