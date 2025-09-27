El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Boina de contaminación sobre la zona oeste de Gijón. Luis Manso

Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste

El Ayuntamiento ha decretado el nivel 1, aunque autoriza la circulación de algunos vehículos pesados por la Avenida Príncipe de Asturias

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:12

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de la ciudad.

La medida se ha adoptado a las 9 horas de este sábado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que los datos registrados ayer, 26 de septiembre, en la estación denominada El Lauredal junto a los ya evaluados los días 24 y 25 de septiembre, se corresponden con el Nivel 1 - Aviso del referido Protocolo.

Siguiendo el citado informe, el Ayuntamiento ha comunicado que de las medidas previstas se excluye la prohibición de la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos por la Avenida Príncipe de Asturias durante todo el tiempo que dure la activación del protocolo.

