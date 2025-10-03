Gijón presenta su nuevo modelo de atención domiciliaria

Carlos Amado Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, el popular Guzmán Pendás, presentó este viernes el programa 'Ciudadelas', desarrollado por el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), como «un modelo pionero en Asturias». «Con él, damo un paso muy importante en el cuidado y la atención a las personas mayores y dependientes de nuestra ciudad», añadió.

Pendás explicó que el objetivo de este nuevo planteamiento es que «los cuidados se organicen por zonas de proximidad, que los equipos sean estables, que se conozcan entre sí y que las auxiliares trabajen de forma coordinada y en contacto directo con el entorno social y sanitario de cada barrio».

Por su parte Marta Vega, jefa del departamento de personas mayores de la FMSS, destacó que 'Ciudadelas' «aporta un cambio de paradigma muy potente y radical al diseño de los servicios y su organización, dotándolos de mayor flexibilidad, adaptación a las preferencias y voluntad de las personas y sus circunstancias». «Supera el concepto de un servicio centrado en un cubrir tareas para focalizar su razón de ser en la persona, teniendo en cuenta su complejidad, preferencias, estilos, proyectos de vida». dijo. También cuantificó un servicio que actualmente atiende «a casi 1.800 personas y que presta unas 40.000 horas al mes de atención y cuidados».

«Creemos firmemente que este modelo organizativo es una verdadera inversión social que mejora la calidad de vida de las personas, dignifica el trabajo de las profesionales y refuerza el papel de la comunidad como espacio de cuidado y de apoyo mutuo», añadió Marta Vega.

