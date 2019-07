El Ayuntamiento quiere tener tener el plan de usos de Tabacalera en tres meses Visita de la alcaldesa y miembros del equipo de gobierno a Tabacalera. / JAUN CARLOS TUERO Se prevé que acoja el museo de la ciudad y proyectos de creación artística, principalmente, pero con un proceso de museilización que haga del histórico edificio un punto de partida para recorrer la ciudad EUROPA PRESS Gijón Viernes, 5 julio 2019, 11:45

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha avanzado este viernes que quiere tener listo en un plazo de no más de tres meses el plan de usos de Tabacalera, que se prevé que acoja el museo de la ciudad y proyectos de creación artística, principalmente, pero con un proceso de museilización que haga del histórico edificio un punto de partida para recorrer la ciudad. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar la antigua Fábrica de Tabacos. González ha incidido en que no se puede criticar a otros de inacción, con referencia a Foro en los pasados mandatos, y luego no hacer nada.

Y a la pregunta de quién es la responsabilidad de la situación del edificio, ha dejado claro que «yo acabo de llegar». «Yo no tengo la responsabilidad», ha insistido, para luego recalcar que hay preguntas que tienen un tiempo y el de esta, afortunadamente, «ya pasó», ha apostillado con alusión a que Foro ya no ostenta la Alcaldía. «Venimos a darle un meneo», ha resaltado sobre la reactivación de obras.

En cuanto a la financiación para llevarlo a cabo, ha señalado que acudirán a todos los fondos donde puedan acudir, «desesperadamente», ha bromeado. La alcaldesa ha recordado que el proyecto de consolidación del edificio se adjudicó por más de cinco millones de euros y que hubo que hacer un modificado por los restos arqueológicos que se hallaron.

El Ayuntamiento ha desbloqueado la paralización de las obras con un contrato de más de tres millones de euros, la mayor parte para la consolidación del propio edificio. La regidora ha incidido en que no es lo mismo destinarlo a un solo uso que a muchos,

En cuanto a los usos, ha destacado que Tabacalera es uno de los grandes proyectos de Gijón y que es un edificio simbólico. Es por ello, que ha visto importante ponerlo en marcha y darle usos y que forme parte del patrimonio tangible de la ciudad.

En este sentido, ha recordado que hubo un proceso de participación vecinal sobre sus posibles usos y había un proyecto anterior -2011-- de convertirle en el gran museo de la ciudad. A su juicio, debería recoger la idea de museo de la ciudad pero que sea punto de partida a recorridos por Gijón y que la gente joven y creadores pueda encontrar en Tabacalera un espacio de creación y de diálogo en las diferentes disciplinas artísticas.

González ha remarcado que el Ayuntamiento apuesta por el sector cultural y por dar una oportunidad a los jóvenes. «Tacabalera va a ser un compendio y reunión de cosas diferentes», ha avanzado.

También ha visto en Tabacalera un espacio donde se pueda poner en valor el papel y los oficios de la mujer, ya que el edificio está históricamente ligado a las mujeres, primero como convento y luego por las cigarreras que trabajaron años en la antigua Fábrica de Tabacos.

En cuanto a la reivindicación vecinal, ha señalado que no puede ser un centro integrado sin más, si bien se ha mostrado dispuesta a ver la posibilidad de que una parte pueda acoger algunos servicios que reclaman.

Escuela de Contrueces

Preguntada por otro lado por su visita a las obras de la escuela infantil de 0 a 3 años de Contrueces, ha señalado que se va a aprobar el presupuesto para el mobiliario, de cara a que cuando terminen las obras, hacia finales de septiembre o principios, de octubre pueda abrirse cuanto antes, en principio ese mismo mes.

Respecto a la queja de algunos vecinos sobre fallos en la megafonía en la playa de San Lorenzo, ha apuntado que el servicio de quejas y reclamaciones es «ágil y rápido» y si es así se corregirá, ha apuntado.