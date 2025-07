El mejor coche eléctrico de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón «dará alegrías»

Jana Suárez Gijón Martes, 22 de julio 2025, 07:03 Comenta Compartir

La XV edición de la Fórmula Student Spain que se celebra el 4 de agosto era el reto a lograr. No podrá ser. «La ... ingeniería y mecánica da éxitos pero también disgustos y este año no hemos podido llegar al objetivo de competir», especificó ayer Francisco Fernández Linera, el profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón, que lidera el equipo de Uniovi eTech Racing. Animó el docente a los 60 estudiantes de diez titulaciones diferentes de la Universidad de Oviedo que, «con mucho orgullo pero también algo de tristeza» por no poder testear este año en Barcelona el nuevo modelo Habrok Evo, presentaron el coche eléctrico «en el que hemos trabajado hasta el último momento», afirmó la team leader Aida Núñez, quien resaltó «la gran familia que hemos creado entorno a un coche que va ser todo un éxito».

El monoplaza representa una una evolución del vehículo del pasado año e incorpora mejoras significativas como la facilidad en el montaje y desmontaje que ayudará a coger mucha más agilidad en la competición así como la disposición de los sistemas para poder acceder más fácilmente a ellos. El vehículo pierde peso y gana espacio. Además, han utilizado piezas de fibra de carbono que aumentan la ergonomía y reducen y el centro de gravedad. Asimismo, cabe destacar el rediseño de todo el monoplaza, la reducción de ruidos y la implantación de un sistema de telemetría mucho más robusto. «Mejoras que dan lugar a un coche eléctrico que estamos seguros que en la Fórmula Student Spain de 2026 nos dará muchas alegrías», dijo Cristina Lozada, responsable de marketing. Noticia relacionada Un equipo de la EPI de Gijón, cuarto en una competición mundial de coches autónomos «Falló el motor» Los retrasos en la fabricación y un fallo del motor «fueron los problemas críticos que llevaron a la decisión de no acudir a la competición en Barcelona. A falta de 20 días y sin testear, no nos la podíamos jugar, pero el año que viene vamos a brillar porque tenemos un coche muy funcional, el mejor de los cuatro que hemos fabricado», aseguró Linera ayer durante la presentación que contó con con el apoyo de la vicealdesa Ángela Pumariega así como de Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa, uno de los principales patrocinadores del equipo, cuya implicación ha sido clave para hacer realidad esta jornada. La cooperación entre ambas entidades refleja una apuesta firme por el desarrollo de proyectos liderados por estudiantes y se enmarcó dentro del 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón, epicentro de innovación e impulso al talento joven en la región.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión