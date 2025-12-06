El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lugar donde tuvo lugar el accidente, en Tremañes. D. Arienza
Herido un ciclista en un accidente en Tremañes, en Gijón

La bicicleta quedó atrapada bajo el turismo y el incidente obligó a intervenir a la Policía Local

Gijón

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:19

Un ciclista resultó herido esta mañana en un accidente que tuvo lugar en el camín de Tremañes a Gijón, en las proximidades del apeadero de Cercanías y la sidrería El Piquerón. El siniestro tuvo lugar poco antes del mediodía y la bicicleta acabó atrapada bajo el turismo. Pese a lo aparatoso de la situación, el ciclista únicamente resultó herido leve y pudo acudir a curarse por sus propios medios. Intervino la Policía Local.

