La hija de la mujer desaparecida en Contrueces cuestiona que haya sido vista La Policía mantiene activo el dispositivo de búsqueda desplegado en Contrueces, donde se cree que podría hallarse la mujer P. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 31 julio 2018, 01:51

Pese a que en los últimos días, tal y como avanzaba EL COMERCIO, había diferentes testigos que afirmaban haber visto por la calle a la mujer desaparecida en Contrueces, su hija y portavoz de la familia niega que su madre haya aparecido y cuestiona la declaración de estas personas. «No me cabe en la cabeza que vean a una mujer desaparecida y no le hagan una foto o la paren para ver si es ella», afirma a la vez que pide a todas las asociaciones involucradas en la búsqueda que no cesen en sus esfuerzos por encontrar María Josefa Carnerero, quien lleva en paradero desconocido desde que el pasado pasado 7 de julio abandonase el domicilio familiar «llevándose unas pastillas con las que ya había intentado suicidarse anteriormente».

Por su parte, la Policía mantiene activo el dispositivo de búsqueda desplegado en Contrueces, donde se cree que podría hallarse la mujer y donde ya se realizaron numerosas batidas, una de ellas con perros especializados en este tipo de casos.

Ninguna de ellas aportó resultados a la investigación. Sin embargo, la familia no pierde la esperanza de encontrar a la mujer. «Confíamos en la labor de la Policía y en que acabe apareciendo», declaran.