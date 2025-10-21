El Hospital de Cabueñes reduce a tres meses la demora media para una intervención

El Hospital de Cabueñes sigue reduciendo su lista de espera quirúrgica. Tanto por el volumen de intervenciones pendientes como por el tiempo que, de media, ... tienen que aguardar los pacientes para entrar en quirófano. Los datos relativos al mes pasado, y que ayer hizo públicos el Servicio de Salud del Principado, confirman lo avanzado hace unas semanas por EL COMERCIO: que el hospital gijonés había conseguido a mediados de septiembre situar su lista de espera quirúrgica en niveles anteriores a la pandemia.

A 31 de septiembre, había en Cabueñes 4.027 operaciones pendientes. Son exactamente la mitad de las que llegó a haber en diciembre de 2023, cuando se tocó techo con 8.075 intervenciones en lista de espera. Ese descenso en las estadísticas, paulatino desde principios de 2024, se ha conseguido a fuerza de planes de choque y más actividad en los quirófanos.

EN CIFRAS 4.027 son las intervenciones quirúrgicas en lista de espera en el Hospital de Cabueñes a 31 de septiembre. El techo se tocó en diciembre de 2023, con 8.075.

1.408 fueron las intervenciones que se llevaron a cabo en Cabueñes a lo largo del mes pasado. La demora media de estas operaciones fue de 110 días.

24.410 son las consultas de atención especializada en lista de espera. Oftalmología, Traumatología y Dermatología son las especialidades con mayor volumen de pacientes en espera.

161 son las mamografías pendientes de realizarse en el Hospital de Cabueñes. Todas, menos dos, están sin citar. Un año antes eran 59.

Reflejo de ello son las intervenciones que se llevaron a cabo a lo largo de todo septiembre: 1.408. Una cifra que cobra más sentido si se compara con las 1.028 realizadas en el mismo mes del año anterior. Otra diferencia en la comparativa interanual es el tiempo de espera media de las intervenciones realizadas. En septiembre de 2024 era de 142 días (algo más de cuatro meses y medio) mientras que en septiembre de este año fue de 110 días (no llega a tres meses y medio).

Traumatología y Vascular

El de la cifra total de intervenciones en lista de espera y de intervenciones realizadas en un mes no es el único dato en el que mejora el Hospital de Cabueñes. También lo hace en el de la demora media quirúrgica, ahora mismo situada en 90 días. Quede claro que esos tres meses son la media. Porque hay casos que superan, y con mucho, ese horizonte. El ejemplo son los 325 pacientes en lista de espera estructural que llevan más de seis meses aguardando para entrar en quirófano. La demora máxima en Cabueñes llega a los 361 días, según la estadística del Sespa.

Por especialidades, las que más días de demora media presentan son Traumatología (122 días) y Angiología y Cirugía Vascular, con 92 días de espera media para ser intervenido.

En lo que se refiere a la lista de espera de consultas, la mejoría es más contenida. El número de pacientes pendientes de una primera consulta de atención especializada se redujo un 6% con respecto a un año antes. Son 24.410 las consultas pendientes a 31 de septiembre. Oftalmología, con más de 5.300, Traumatología, con más de 4.700, y Dermatología, con más de 3.200 son, por este orden, las tres especialidades con mayor lista de espera de consultas. En cambio, oncología médica apenas refiere cuatro pacientes en lista de espera.

Atasco de mamografías

En cuanto a las pruebas diagnósticas que se realizan en el Hospital de Cabueñes, la lista de espera se ha reducido casi un 25% con respecto a los datos de septiembre del año pasado. No obstante, hay dos excepciones. Ahora mismo hay más mamografías y TAC en lista de espera de las que había en septiembre de 2024. En concreto, el triple de mamografías (161 y, menos dos, todas están pendientes de cita) y un 40% más de tomografías computarizadas (945). En ambos casos también ha aumentado en diez días la demora media: es de 33 días en el primer caso y de 56 en el segundo.