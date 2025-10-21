El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
Una intervención quirúrgica de Urología en el Hospital de Cabueñes. E. C.
Gijón

El Hospital de Cabueñes reduce a tres meses la demora media para una intervención

La lista de espera quirúrgica se redujo a la mitad en menos de dos años y vuelve a niveles previos a la pandemia, pero aún hay 325 pacientes con esperas de más de medio año

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 10:55

Comenta

El Hospital de Cabueñes sigue reduciendo su lista de espera quirúrgica. Tanto por el volumen de intervenciones pendientes como por el tiempo que, de media, ... tienen que aguardar los pacientes para entrar en quirófano. Los datos relativos al mes pasado, y que ayer hizo públicos el Servicio de Salud del Principado, confirman lo avanzado hace unas semanas por EL COMERCIO: que el hospital gijonés había conseguido a mediados de septiembre situar su lista de espera quirúrgica en niveles anteriores a la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Hospital de Cabueñes reduce a tres meses la demora media para una intervención

El Hospital de Cabueñes reduce a tres meses la demora media para una intervención