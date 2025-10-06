El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una intervención con el robot Da Vinci en el quirófano número 15 del Hospital de Cabueñes. E. C.

La lista de espera quirúrgica del Hospital de Cabueñes vuelve a cifras anteriores a la pandemia

La intensidad de trabajo en los quirófanos permite reducir casi a la mitad las demoras en tan solo un año. La espera media para operarse son 96 días

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:28

Comenta

Nadie ha olvidado en el Hospital Universitario de Cabueñes lo vivido durante la pandemia provocada por la covid-19. La emergencia sanitaria obligó a ... duplicar, incluso triplicar, esfuerzos, a movilizar efectivos, habilitar espacios... Y a priorizar. Las intervenciones quirúrgicas se limitaron a las urgencias, las operaciones no demorables y las oncológicas. ¿La consecuencia? El progresivo incremento de una lista de espera que en ese momento ya contaba con 4.370 intervenciones pendientes. Estamos hablando de febrero de 2020, justo antes de que se decretara la pandemia. Desde ese mes, y durante un año, la Consejería de Salud dejó de ofrecer mensualmente la información sobre listas de espera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  4. 4 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La lista de espera quirúrgica del Hospital de Cabueñes vuelve a cifras anteriores a la pandemia

La lista de espera quirúrgica del Hospital de Cabueñes vuelve a cifras anteriores a la pandemia