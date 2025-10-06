La lista de espera quirúrgica del Hospital de Cabueñes vuelve a cifras anteriores a la pandemia

Nadie ha olvidado en el Hospital Universitario de Cabueñes lo vivido durante la pandemia provocada por la covid-19. La emergencia sanitaria obligó a ... duplicar, incluso triplicar, esfuerzos, a movilizar efectivos, habilitar espacios... Y a priorizar. Las intervenciones quirúrgicas se limitaron a las urgencias, las operaciones no demorables y las oncológicas. ¿La consecuencia? El progresivo incremento de una lista de espera que en ese momento ya contaba con 4.370 intervenciones pendientes. Estamos hablando de febrero de 2020, justo antes de que se decretara la pandemia. Desde ese mes, y durante un año, la Consejería de Salud dejó de ofrecer mensualmente la información sobre listas de espera.

Cuando volvió a hacerla pública, en abril de 2021, las cifras oficiales apuntaban una cifra no muy dispar a aquella última: 4.660. Pero esta no dejó de aumentar en los meses sucesivos. El techo se tocó en diciembre de 2023. Se superaron entonces, aunque por muy poco, las 8.000 intervenciones en lista de espera. A partir de ahí, los sucesivos planes de choque implantados consiguieron su objetivo de ir reduciendo la lista de espera quirúrgica de forma progresiva.

Coincidió también que en diciembre de 2023 hubo una renovación de todo el equipo directivo del Área V, comenzando por la gerencia –María Luisa Sánchez fue nombrada en sustitución de Yolanda López– y la dirección del Hospital Universitario de Cabueñes, ahora con Isabel González Fouces al frente.

El plan de choque de este verano permitió realizar 350 intervenciones más que en los meses de junio, julio y agosto de 2024

Enero de 2024 fue el punto de inflexión. Ahí comenzó el descenso de una lista de espera que ahora ya casi se ha reducido a la mitad. A 31 de agosto, los últimos datos publicados hasta ahora, había 4.455 intervenciones pendientes (3.263 en la que se denomina 'lista de espera estructural'; 931 transitoriamente no programables y 261 en espera tras haber rechazado ser intervenidos en un centro alternativo).

Son un 45% menos de las listas de espera quirúrgicas que se registraron en el momento en que Cabueñes llegó a su pico máximo (diciembre del 23).

El pasado mes de septiembre se siguió la misma tónica. Hasta el punto de que, según ha podido saber EL COMERCIO, a mediados de ese mes ya se había conseguido volver a cifras de lista de espera anteriores a la pandemia.

Solo con el plan de choque que se aplicó este verano, en los meses de junio, julio y agosto, se pudieron realizar 350 cirugías más que en el mimo periodo del año anterior. Por primera vez en años, esta mayor intensidad de intervenciones quirúrgicas motivó que no se cerraran camas de hospitalización y que el centro siguiera funcionando a un ritmo normal.

Prioritarios

En la comparativa interanual, de agosto de 2024 a agosto de 2025, se confirma esa reducción cercana al 45% de la lista de espera y también que la demora media se ha reducido en cinco días, situándose a finales del mes pasado en 96 días de media.

Por otro lado, también se aprecia que los dos grupos de pacientes en los que más ha bajado la lista de espera quirúrgica en el último año son los que acumulan esperas por debajo de los tres meses y los que llevan entre tres y seis meses esperando.

Por contra, aumenta la cifra de intervenciones con esperas por encima de los seis meses, esto es, de pacientes en los que la prioridad clínica para una intervención suele ser menor, indican fuentes de la Consejería de Salud.

Los mil pacientes que fueron intervenidos en Cabueñes el mes pasado aguardaron, de media, 84 días para entrar en quirófano. En febrero de 2020, justo antes de la pandemia, el número de intervenciones había sido bastante similar (apenas 90 operaciones más) pero el tiempo de espera, muy superior: 122 días de media.