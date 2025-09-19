Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias

El nuevo mapa sanitario de Asturias entrará en vigor el 1 de octubre. Pero sólo a nivel administrativo. Para que esta reorganización territorial de ... la sanidad pública asturiana despliegue todos sus efectos será necesario adaptar los actuales órganos de gestión del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La Administración autonómica cuenta con un plazo máximo de seis meses para realizar esta remodelación de su estructura directiva.

Un cambio de tal magnitud que incluso podría alcanzar a la cúpula del sistema público de salud, según deslizan fuentes de la Administración autonómica. Para empezar, Asturias pasará de ocho áreas sanitarias a tener sólo tres y esa fusión conllevará necesariamente eliminar una parte –cinco– de las gerencias actuales. La Consejería de Salud lleva tiempo trabajando en esta reestructuración, aunque todavía no ha llegado a concretarse. Sí hay marcadas ya una serie de líneas generales.

Está previsto, por ejemplo, dotar de un mayor empaque a la red de Atención Primaria con órganos de gestión propios, independientes de la Atención Hospitalaria aunque «coordinados entre sí». Actualmente, las gerencias abarcan ambos niveles asistenciales. Así que ya sólo este cambio supondrá toda una revolución en la forma de gestionar la sanidad pública asturiana, que se prepara para su mayor transformación de los últimos cuarenta años.

El mapa sanitario hasta ahora vigente data de 1984 y, desde entonces, se ha sometido a ocho modificaciones, todas ellas de carácter parcial. En este ocasión, la Consejería de Salud ha optado por darle la vuelta a la organización del sistema sanitario para tratar de gestionarlo de un modo completamente diferente.

De ocho demarcaciones se pasa a tres

El decreto que regula el nuevo mapa sanitario de Asturias, aprobado el 23 de junio por el Consejo de Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Principado (Sespa) el 30 de ese mismo mes, establece las siguientes demarcaciones sanitarias: área I Occidente, con cabecera en Avilés y el Hospital Universitario San Agustín; área II Centro-Suroccidente, con cabecera en Oviedo y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); y área III Oriente, con cabecera en Gijón y el Hospital Universitario de Cabueñes. Con esta planificación territorial de la sanidad, se pretende optimizar los recursos existentes, tanto humanos como materiales, y contribuir a una mayor eficiencia asistencial.

Pero el nuevo mapa sanitario de la región no podrá estar operativo hasta que el organigrama del Sespa se adapte a la fusión de áreas. La estructura en la que se está trabajando «podría incorporar a salud pública», apuntan fuentes próximas a este proceso de adaptación. Salud Pública cuelga ahora de la Consejería. Lo que se está barajando es que «forme parte también del Sespa», dándole así la importancia que ha ido adquiriendo desde la pandemia del coronavirus.

Los cambios asociados al reordenamiento sanitario previsto por el Principado estarán operativos a principios de 2025. Al menos ese es el plazo comprometido por la consejera de Salud, que viene recogido expresamente en el decreto publicado en junio por el BOPA. Entretanto, existe «una gran expectación» ante la futura estructura directiva del sistema de salud.