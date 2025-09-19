El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias

Se baraja dotar Atención Primaria de órganos de gestión propios, independientes de Atención Hospitalaria, pero «coordinados entre sí». Además, Salud Pública podría incorporarse al organigrama del Sespa y no se descarta que la remodelación prevista alcance incluso a su cúpula

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:54

El nuevo mapa sanitario de Asturias entrará en vigor el 1 de octubre. Pero sólo a nivel administrativo. Para que esta reorganización territorial de ... la sanidad pública asturiana despliegue todos sus efectos será necesario adaptar los actuales órganos de gestión del Servicio de Salud del Principado (Sespa). La Administración autonómica cuenta con un plazo máximo de seis meses para realizar esta remodelación de su estructura directiva.

