Trabajos para la ampliación del aparcamiento del Hospital de Jove. Damián Arienza

El Hospital de Jove, en Gijón, sumará este mes ochenta nuevas plazas de aparcamiento

Se ubica en una parcela próxima al tanatorio y se distribuirán en dos explanadas

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:28

Es cuestión de unos días que los usuarios y trabajadores de la Fundación Hospital de Jove vean aliviado el problema de aparcamiento. El proyecto para ampliar las zonas de estacionamiento con unas ochenta plazas más está en su recta final. Las máquinas llevan ya varias jornadas trabajando en una parcela próxima al tanatorio de Jove, en la margen derecha del acceso por carretera al centro hospitalario, donde las ochenta plazas de aparcamiento se distribuirán en dos explanadas. Antes de que acabe el mes estarán operativas.

La actuación pretende por un lado facilitar el acceso en vehículo particular a los usuarios del hospital concertado, que es el de referencia para la población de la zona oeste de Gijón y de Carreño. Pero, a mayores, también es una forma de adelantarse a las necesidades de aparcamiento que, previsiblemente, aumentarán cuando Jove comience a albergar las prácticas del alumnado de los grados de Ciencias de la Salud que imparta la Universidad Europea una vez esta inicie la actividad académica en Gijón.

