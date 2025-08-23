El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces, de Gijón, donde se declaró el incendio.
Nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces, de Gijón, donde se declaró el incendio. Arnaldo García

Alarma en Gijón por un incendio en la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces

Hasta cuatro dotaciones de Bomberos se desplazaron hasta la zona para sofocar el fuego, que ya está controlado y en el que no se registraron heridos

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:57

Un aparatoso incendio disparó esta mañana todas las alarmas en Gijón. No se trataba de un incendio forestal, como está ocurriendo en el occidente asturiano, sino de un fuego declarado en la nave que Bodegas Tino tiene en el polígono industrial de Roces. Por motivos que se investigan, poco antes de las nueve de la mañana comenzó a arder la parte alta de la nave. En pocos minutos, el fuego se propagó al resto de las instalaciones, provocando daños de consideración en el material que estaba allí almacenado.

Los Bomberos de Gijón recibieron el aviso sobre las nueve de la mañana y hasta allí se desplazaron hasta cuatro dotaciones. El incendio quedó controlado un par de horas después, aunque el humo se extendió por las naves cercanas a Bodegas Tino.

En estos momentos, los bomberos están realizando una inspección en la zona afectada para evaluar los daños. Hasta allí se desplazaron también responsable de la empresa de vinos. Desde el Ayuntamiento de Gijón indican que «ha sido un incendio de consideración, pero no hay heridos, solo daños materiales. El trabajo se centra en poner fin a los posibles conatos que se puedan dar y después pasarán a realizar trabajos de ventilación en las naves contiguas».

Según pudo saber EL COMERCIO, las naves de Bodegas Tino son las naves 11 y 12, siendo esta última la más afectada, donde se originó el incendio en la parte alta, en el techo, y donde se almacena la mercancía. La nave 11 es donde la empresa tiene las oficinas y la que se ha utilizado para entrar y salir los servicios de bomberos.

Los cuatro camiones de reparto de la empresa no se vieron afectados y mucha mercancía se ha salvado por el trabajo de la mayor parte de la plantilla de la empresa que se trasladó a la nave.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  2. 2 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  3. 3 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  4. 4 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  5. 5

    ¿Qué les pasa a los hoteles de Asturias en 2025?
  6. 6

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  7. 7 Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón
  8. 8 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  9. 9 Pedro Sánchez anuncia que la Conferencia de Presidentes en Asturias abordará el pacto de Estado contra la emergencia climática
  10. 10 Condenada por prender fuego al coche en el que dormía su exnovio en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alarma en Gijón por un incendio en la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces