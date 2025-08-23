Alarma en Gijón por un incendio en la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces Hasta cuatro dotaciones de Bomberos se desplazaron hasta la zona para sofocar el fuego, que ya está controlado y en el que no se registraron heridos

Carlos Amado Gijón Sábado, 23 de agosto 2025, 11:57 | Actualizado 12:11h.

Un aparatoso incendio disparó esta mañana todas las alarmas en Gijón. No se trataba de un incendio forestal, como está ocurriendo en el occidente asturiano, sino de un fuego declarado en la nave que Bodegas Tino tiene en el polígono industrial de Roces. Por motivos que se investigan, poco antes de las nueve de la mañana comenzó a arder la parte alta de la nave. En pocos minutos, el fuego se propagó al resto de las instalaciones, provocando daños de consideración en el material que estaba allí almacenado.

Los Bomberos de Gijón recibieron el aviso sobre las nueve de la mañana y hasta allí se desplazaron hasta cuatro dotaciones. El incendio quedó controlado un par de horas después, aunque el humo se extendió por las naves cercanas a Bodegas Tino.

En estos momentos, los bomberos están realizando una inspección en la zona afectada para evaluar los daños. Hasta allí se desplazaron también responsable de la empresa de vinos. Desde el Ayuntamiento de Gijón indican que «ha sido un incendio de consideración, pero no hay heridos, solo daños materiales. El trabajo se centra en poner fin a los posibles conatos que se puedan dar y después pasarán a realizar trabajos de ventilación en las naves contiguas».

Según pudo saber EL COMERCIO, las naves de Bodegas Tino son las naves 11 y 12, siendo esta última la más afectada, donde se originó el incendio en la parte alta, en el techo, y donde se almacena la mercancía. La nave 11 es donde la empresa tiene las oficinas y la que se ha utilizado para entrar y salir los servicios de bomberos.

Los cuatro camiones de reparto de la empresa no se vieron afectados y mucha mercancía se ha salvado por el trabajo de la mayor parte de la plantilla de la empresa que se trasladó a la nave.

