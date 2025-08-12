El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista aérea del emplazamiento de la incineradora de mascotas. E. C.

La incineradora de mascotas que se instalará en Gijón recibe la autorización ambiental

Se situará en una parcela de 1.567 metros cuadrados y deberá cumplir medidas para controlar emisiones, residuos y protección de la fauna y flora silvestres

María Agra

María Agra

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 07:32

La Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias ha dado luz verde al proyecto para instalar una planta de incineración de mascotas ... en el parque empresarial de Lloreda (Gijón), más conocido como polígono de Bankunión, que contempla la puesta en marcha de un horno crematorio con capacidad para 150 kilos y tecnología diseñada específicamente para animales de compañía. El proyecto, que data de julio de 2024 y está promovido por la empresa Cremasturias, ha superado la evaluación ambiental simplificada y no tendrá que someterse a un procedimiento ordinario, al no detectarse impactos adversos significativos sobre el medio ambiente.

