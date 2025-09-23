Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón Un individuo la siguió desde un bar y al llegar al edificio de la calle Puerto de la Espina la empujó consumar el ataque. Huyó antes de la llegada de la Policía

La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual sufrida por una joven en un portal en la calle Puerto de la Espina, en el polígono de Pumarín, en Gijón, a escasa distancia de la avenida Constitución. El episodio denunciado tuvo lugar sobre las 12 de la madrugada del viernes al sábado.

Al parecer, según relató la denunciante, el agresor la habría seguido por la calle desde un establecimiento hostelero en el que había estado anteriormente y fue cuando se disponía a entrar en el portal de su casa cuando le habría propinado un empujón para conseguir acceder a la vez que ella. Fue allí donde habría consumado la agresión sexual.

La joven pidió auxilio y hasta el lugar se trasladaron varias dotaciones de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Cuando llegaron, el hombre había huido. La chica fue trasladada al hospital, donde se activó el protocolo para víctimas de agresiones sexuales.

Se le tomaron muestras biológicas y también entregó la ropa que llevaba en ese momento para ser sometido a un análisis por parte de la Brigada de Policía Científica en busca de huellas y material de ADN. La denunciante aportó su relato de los hechos ante los agentes de la Policía Nacional que ya trabajan con un perfil para tratar de localizar y detener al autor.

Esta presunta agresión sexual tiene lugar a punto de cumplir un año de la violación sufrida por una menor de edad en Somió. En esa ocasión el atacante la esperó en el camino que comunica el Instituto del Piles con el Club de Tenis, la arrastró a una zona apartada y allí consumó el ataque. La meticulosidad con la que preparó la agresión y el concienzudo intento por eliminar cualquier rastro del cuerpo de la víctima levantó todas las alamar. Se trataba de un depredador sexual. Pudo ser detenido 18 días después y a día de hoy se encuentra en prisión provisional a la espera del juicio.

