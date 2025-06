IU pide al Puerto de Gijón «medidas eficaces» para evitar la llegada de carbón a San Lorenzo «No hay excusas ni coartadas para que el Puerto no actúe», denuncia Javier Suárez Llana, cinco años después de la publicación del informe del INCAR que demostró que el 65% del carbón procede de El Musel

Carlos Amado Gijón Martes, 17 de junio 2025, 17:48

Izquierda Unida de Gijón reclama al Puerto «medidas eficaces» para evitar la llegada de carbón a la playa de San Lorenzo. El portavoz municipal de la coalición en el Ayuntamiento, Javier Suárez Llana, recordó este martes que las conclusiones del informe encargado por el Consistorio al INCAR-CSIC en 2020 demostró que «más del 65% del carbón que llega a las playas al Este de El Musel procede de las terminales graneleras del Puerto». Abundó en que «el INCAR puso fin a la leyenda urbada de que casi 40 años después de su hundimiento el carbón de San Lorenzo seguía proviniendo del Castillo de Salas». «Ya no hay excusas ni coartadas para que el Puerto no actúe y, sin embargo, cinco años después de la publicación del informe seguimos igual y es rara la semana que no vemos restos de carbón en la playa», señaló Suárez Llana. «Detectado el origen, esta situación se tiene que acabar», añadió.

El portavoz de IU anunció que planteará en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente de este viernes un ruego para que el Gobierno municipal reclame a la Autoridad Portuaria la adopción de medidas que eviten que el carbón almacenado en las terminales graneleras acabe en el agua con las rachas de viento. Suárez Llana señaló que «ya el Plan de calidad del aire de la zona oeste mandataba al Puerto y las empresas titulares de las concesiones a pavimentar, cubrir y apantallar las zonas de manejo y acopio de graneles sólidos, pero no se ha avanzado nada«. »Creemos que el plan inversor anunciado por la presidenta de la Autoridad Portuaria es el marco idóneo para acometer este tipo de inversiones medioambientales, que deberían ser una prioridad en la agenda de gobierno del Puerto», concluyó.