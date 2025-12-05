Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: «Se están cargando la práctica del piragüismo»

«Cada vez nos lo ponen más difícil». «Se están cargando la cantera del piragüismo, el deporte más laureado de la historia de España». El ... presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, no ahorra críticas a la última decisión de las capitanías marítimas de Gijón y Avilés que impide ahora la práctica del piragüismo de noche en aguas del Puerto Deportivo. El cambio de la norma se publicó en octubre en el BOPA.

Fue por esta vía como se enteraron en el Grupo, al que pertenecen «la mitad de los piragüistas que hay en Asturias». El número ha ido menguando desde que se eliminó el anillo navegable del río Piles y comenzaron los problemas para poder entrenar.

Este nuevo revés –que ha sentado como «una bofetada»– complica la práctica de esta disciplina a los más pequeños de la sección de piragüismo. De cuatro grupos, solo uno puede entrenar en el agua. El resto realiza entrenamientos físicos en las instalaciones del Grupo.

La entidad está a la espera de que concluya la redacción de un nuevo proyecto de iluminación del Muelle encargado por el Ayuntamiento a la empresa Acciona, pero no las tiene todas consigo. Según explicó Miranda, es posible que, ni con esas, se les permita remar en horario nocturno.