¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Piragüistas del Grupo en el Puerto Deportivo, en una imagen de archivo.

Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga: «Se están cargando la práctica del piragüismo»

El presidente del Grupo Covadonga critica la última decisión de las capitanías marítimas de Gijón y Avilés

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:38

Comenta

«Cada vez nos lo ponen más difícil». «Se están cargando la cantera del piragüismo, el deporte más laureado de la historia de España». El ... presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, no ahorra críticas a la última decisión de las capitanías marítimas de Gijón y Avilés que impide ahora la práctica del piragüismo de noche en aguas del Puerto Deportivo. El cambio de la norma se publicó en octubre en el BOPA.

