«Su capacidad de gestión es tener dinero y no gastarlo: en cinco años, 300 millones» José María Pérez. / AURELIO FLÓREZ El PSOE niega que en este mandato predominara el diálogo «porque Foro nunca nos llamó para reunirse con nosotros» I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 5 diciembre 2018, 02:45

El portavoz socialista, José María Pérez, recordó que el de ayer también era para él su último debate sobre el estado del municipio. «Ahora aspiro a ser un ciudadano más que vive la ciudad fuera de las instituciones, igual que la alcaldesa aspirará a ser candidata autonómica y empieza hoy (por ayer) su campaña electoral con su discurso en el Pleno». La visión del PSOE sobre el paso de Foro por el gobierno municipal distó mucho de la manifestada por Moriyón, «porque dijeron que venían para cambiar Gijón de rumbo y dudo si la alcaldesa será recordada por algo más allá de haber construido un carril bici. Su capacidad de gestión, la que decían que traían de su trayectoria profesional, ha sido tener dinero pero ser incapaces de usarlo. En los últimos cinco años hubo 300 millones que se presupuestaron y no se gastaron, desatendiendo las necesidades de los ciudadanos durante una de las peores crisis que se recuerdan».

Pérez acusó al equipo de gobierno de «ser expertos en disfrazar la verdad» y puso como ejemplo las cifras sobre la rebaja de deuda mencionadas ayer mismo por la alcaldesa. «Muchas amortizaciones no son por decisión deliberada, sino por su incapacidad, que hace que las inversiones queden sin ejecutar y después haya que destinar ese dinero obligatoriamente a deuda. En los últimos años fueron 17 millones». Se refirió además a los 80 millones de euros en ayudas a fachadas con expediente favorable pero aún sin abonar, «y que no son el único pufo que dejan a la siguiente Corporación, porque ya hay acumulados 500 millones de euros en compromisos municipales como los planes de Movilidad, de Residuos y de Accesibilidad».

Acusó a la alcaldesa de «presumir de un diálogo dentro de la Corporación que no ha existido, porque nunca ha tomado la iniciativa para reunirse con el PSOE», le reprochó «que culpe a la oposición cuando denuncia cosas como las ocurridas en la playa» y criticó «que siempre juegue el papel de buscar culpas y exigir respuestas a otras administraciones. En estos ocho años daba la sensación de que no era consciente de que la responsable de solucionar las cosas que no funcionan era usted».