José Pedro Corujo: «Cuando se demuestre que mi hijo fue asesinado arrojaré sus cenizas al mar»

«Me he sentido ignorado, menospreciado y vilipendiado. Lo único que quiero es recuperar el honor de militar de Pedro José», asevera

EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Martes, 8 de septiembre 2020, 00:30 Comenta Compartir

José Pedro Corujo (Coruña, 1940) hizo un juramento sobre la urna de las cenizas de su hijo, fallecido hace 21 años en Gran Canaria. La suya es «la lucha de David contra Goliath» para tratar de demostrar que el cabo Pedro José Corujo no se suicidó, sino que fue asesinado, y cumplir así la promesa de recuperar su honor. Cuando lo haga, dice, arrojará sus cenizas al mar en Gijón «para que haga así su último desembarco y podamos descansar todos en paz».

-El caso de su hijo, sobreseído en su día tras concluir la investigación que lo calificó de suicidio, acaba de ser reabierto. ¿Qué pruebas aportó para lograrlo?

-Mandé escritos con informes de criminalística, análisis de personalidad y otras pruebas que evidencian su asesinato.

-El grupo de homicidios de la Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, al que se dio traslado de los documentos, ¿llegó a presentar algún informe?

-En primeras diligencias, el juez le pidió una valoración de los documentos que yo mandaba. Me parece que eran 82 y la BPPJ solo valoró uno, el que elaboró la Policía. ¡Lo único que pido es que por lo menos lo lean!

-¿Tiene esperanzas de que en esta ocasión se esclarezcan al fin los hechos?

-Esperanzas siempre las tienes, otra cosa es el muro cerrado al que te enfrentas, no solo en el tema militar, sino en la parte judicial.

Líder de nueve hermanos

-¿Cómo era su hijo?

-Era el líder carismático de sus nueve hermanos. Se llevaba bien con todos. Él y yo siempre tuvimos un trato exquisito, algo distante pero cercano al tiempo. Siempre encontrábamos el momento de ir juntos a tomar una botellina de sidra, aunque él no era propenso a hablar de cosas del cuartel.

-¿Por qué estuvo convencido desde el principio de que no había sido realmente un suicidio?

-Lo supe en el mismo momento en que me comunicó su fallecimiento el comandante de Marina de Gijón. Por la forma de hacerlo y, sobre todo, cuando me enteré en el despacho del juez que tenía un disparo de entrada en retroauricular derecho, siendo como era zurdo. También cuando me dijeron que lo hizo con el casco puesto.

Robo de cocaína

-¿Qué le hace pensar que el móvil atribuido al suicidio, un suspenso en el curso de capacitación para el ascenso a cabo primero, no era cierto?

-Un suspenso inexistente, pues ni siquiera había empezado el curso. ¡No se puede suspender sin ni siquiera empezar el curso! Falsificaron su firma para hacerlo creíble.

-¿Cuál cree que fue el motivo de su supuesto asesinato?

-Mi hijo elevó parte militar a sus superiores contra su sargento por el robo de coca que se custodiaba en el arsenal de Las Palmas.

-¿Cuáles son las pruebas que, a su entender, debieron hacerse y no se hicieron?

-Casi mejor las que se desdeñaron, como que no tenía restos de pólvora o no había huellas identificativas sobre la pistola, que además no era la que le dieron para hacer guardia.

-¿Dónde está la clave para que se demuestre lo que defiende?

-En todas las pruebas oficiales y con las que demuestro que mienten y manipularon evidencias.

-Ha llegado incluso a denunciar al juzgado que lleva el caso.

-Denuncio al Juzgado número 7 por prevaricación, por masacrar los derechos fundamentales del difunto y de su familia. Incurre en una falta muy grave por desatención y retrasos injustificados. Lo tienen fácil para denunciarme a mí si creen que miento o levanto calumnia.

-Ha invertido esfuerzo, tiempo y dinero. ¿Se ha sentido ignorado?

-Ignorado, menospreciado, vilipendiado por los foros militares para tratar de desprestigiarme, tratado con prepotencia...

-¿Qué busca?

-Recuperar por encima de la cara de Dios y todas las instituciones del Estado el honor y la dignidad de militar profesional con vocación, del que unos cobardes le privaron al hacerle una trama militar con simulación suicida.

-¿Qué hará si se demuestra que su hijo se suicidó?

-Si se prueba tajantemente, lo acataré. Pero si yo estoy demostrando lo contrario, tendrán que demostrar ellos que fue suicidio.