Una joven denuncia que fue agredida y quedó inconsciente en Metrópoli El público disfruta de un desfile en el festival. / DANIEL MORA Dice que una desconocida la agarró por el pelo y la tiró al suelo donde llevó un fuerte golpe en la cabeza que la dejó sin sentido durante diez minutos PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 12 julio 2018, 04:38

«A día de hoy sigo sin saber por qué vino a por mí. No la conozco de nada». Así expresa M.A.G. su incomprensión tras la agresión sufrida el pasado miércoles en una de las carpas del festival Metrópoli a manos de otra joven que la Policía intenta ahora identificar.

La víctima, que había acudido a un concierto en el recinto y se encontraba tomando «una cerveza» en una de las carpas del festival, notó de repente que alguien la agarraba por la espalda y tiraba fuertemente de su pelo. «Apenas me dio tiempo a reaccionar. Traté de tirarle la cerveza, pero con la fuerza con la que me cogía me caí al suelo», cuenta.

A causa del golpe en la cabeza producido por su caída, la víctima quedó inconsciente tendida en el suelo, momento que aprovechó la presunta agresora para huir de la zona. Según afirma la propia agredida, mientras el resto de personas que se encontraban en la carpa trataba de ayudarla a recobrar la conciencia, su novio salió rápidamente en busca de la joven que había cometido la agresión. «Mi novio salió corriendo a cogerla, pero fue reducido por el personal de seguridad, que quería evitar líos a toda costa», relata la supuesta víctima, quien también afirma que apenas recuerda algún rasgo de la otra mujer. «Sé que llevaba algo rojo y tenía trenzas en el pelo», asegura.

Tras recuperar la conciencia y constatar que la presunta agresora había huido, la agredida trató de recabar la mayor cantidad de información posible con el fin de interponer una denuncia y que la joven fuese detenida.

«Lo que hice fue poner una denuncia en la que ofrecí el testimonio de algunos testigos presenciales de lo ocurrido. Con su ayuda y la de otras personas que estaban alrededor hemos podido trazar un perfil que creemos se ajusta al de una mujer muy conocida entre la Policía y que ya tiene un largo historial por este tipo de incidentes», cuenta la víctima, quien también afirma que los cuerpos de seguridad, tras investigar lo ocurrido, la han citado para tratar de ver si reconoce a alguna de las sospechosas.