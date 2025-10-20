Aplazado el juicio por la desaparición del carbón en El Musel

Al final, el juicio que se sigue en el juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón por la demanda de la emprea suiza ... Telf contra la EBHI por la desaparición de 120.284 toneladas de carbón de su propiedad en octubre de 2020, ha quedado aplazado. La vista fijada para la mañana de este lunes no se ha celebrado después de que el titular del juzgado haya aceptado la petición presentada el pasado viernes por las partes solicitando un aplazamiento de 60 días.

Tal y como publicó EL COMERCIO el pasado sábado, el Puerto de Gijón estaba intentando buscar un acuerdo previo con Telf para evitar la celebración de la vista, para lo que ahora tiene más tiempo. La demanda de Telf por 53 millones de euros complicaría la viabilidad de la terminal de graneles de El Musel, participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, donde ha recaído una demanda penal de Telf contra NMR, la empresa que tenía un preacuerdo para hacerse con el carbón de alto poder calorífico pero no llegó a pagar a Telf por el material, ya tiene en su poder el informe elaborado por la nueva dirección de la EBHI sobre la desaparación del carbón. Fuentes de la Fiscalía de Asturias han confirmado a este periódico, que dicho informe, ha sido remitido al juzgado donde se está investigando el mismo asunto.

La presidenta de la Autoridad Portuaria encargó en marzo a Gonzalo Mallo, nada más nombrarlo director gerente de la EBHI, la elaboración de una investigación interna sobre la desaparición de ese carbón de las instalaciones de la terminal de graneles de El Musel. El resultado de ese informe fue compartido con los consejeros de la EBHI y del Puerto en sendas reuniones de sus órganos de gobierno a principios de este mes. En él se hace mención a presuntas irregularidades y una supuesta gestión negligente, por lo que se ha incoado expediente de despido contra los exdirectivos José Manuel del Arco y Lucía Herrero. Asimismo, desde el Puerto se decidió remitir a la Fiscalía de Asturias este informe en el que se detallan supuestos indicios delictivos.