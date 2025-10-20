El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carbón almacenado en la terminal de graneles de El Musel que gestiona la EBHI. J. M. Pardo
Investigación en Gijón

Aplazado el juicio por la desaparición del carbón en El Musel

Las partes solicitaron el viernes por escrito al juez un aplazamiento de 60 días, que ha sido aceptado

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:48

Comenta

Al final, el juicio que se sigue en el juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón por la demanda de la emprea suiza ... Telf contra la EBHI por la desaparición de 120.284 toneladas de carbón de su propiedad en octubre de 2020, ha quedado aplazado. La vista fijada para la mañana de este lunes no se ha celebrado después de que el titular del juzgado haya aceptado la petición presentada el pasado viernes por las partes solicitando un aplazamiento de 60 días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

