Junio negro para la violencia machista: dos casos confirmados en 24 horas y otros tres en investigación

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un presunto crimen machista en el barrio de El Zardo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde han sido localizados los cuerpos sin vida de una mujer de unos 60 años y de un hombre de más de 50. De confirmarse, sería el tercer caso en 24 horas, tras el de Getafe (Madrid) y Algemesí (Valencia). El Ministerio de Igualdad también está recabando datos sobre el hallazgo del cuerpo de Susana Sierra en un cubo de basura en Gijón y otro caso en Guadalajara, aún sin confirmar. De este modo, el número de víctimas por la violencia machista ascendería a 18 y sería el sexto de este mes de junio.

La cifra de fallecidas por la violencia de género asciende por ahora a 1.311 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de menores de edad asesinados por violencia de género en España se eleva a tres en 2025 y a 65 desde 2013, fecha en la que comenzaron los registros.

Susana Sierra

La Policía buscaba a Susana Sierra, de 49 años, desde hacía más de un mes y medio en Gijón. Finalmente se confirmó el peor de los pronósticos después de que los agentes encontrasen su cuerpo en el interior de un cubo de basura en la vivienda de su presunto asesino, que ya sido detenido.

La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal determina que llevaría muerta casi dos meses y aprecia indicios homicidas en el informe preliminar. Se trata de una autopsia de gran complejidad debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los restos, que fueron rociados con una sustancia corrosiva, supuestamente, para disolverlos y evitar el olor a putrefacción.

Una mujer de unos 60 años

Los cuerpos sin vida de una mujer de unos 60 años y de un hombre de más de 50 han sido localizados este miércoles, 25 de junio, en una vivienda del barrio de El Zardo, en Las Palmas de Gran Canaria, con indicios de un posible caso de violencia machista. Según las primeras informaciones, las muertes presentan severos indicios de estar vinculadas a un crimen de violencia conyugal.

Las primeros indicios apuntan a que él la podría haber matado a ella y después haberse quitado la vida ahorcándose. El suceso podría haberse producido hace unas 36 horas. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que la autoridad judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº2 de la capital grancanaria ordenó a primera hora de la tarde el levantamiento de los cadáveres.

Alejandra Villegas y su hijo Samuel

La violencia machista volvió a golpear de la manera más brutal en Algemesí, Valencia, con el asesinato de un niño de solo dos años, el pequeño Samuel, asfixiado presuntamente por su padre, y su madre, Alejandra Villegas una venezolana de 43, asesinada de más de una decena de cuchilladas por su presunto maltratador, quien, pese a no haber denuncias previas, la sometía a una situación de constante maltrato desde hacía meses. Como ocurre en muchos casos, la víctima, vecina de Algemesí desde que llegó embarazada hace tres años, no había dado el paso de denunciar porque según le reconoció a sus familiares, no quería perjudicar al padre de su hijo y con el que llevaba cerca de siete años de relación.

Ramy Virginia Taccarelli

La Policía Nacional ha detenido a la pareja de Ramy Virginia Taccarelli, la mujer de 41 años desaparecida la semana pasada en Guadalajara por la presunta muerte violenta de esta mujer. El hermano de Ramy ha confirmado que el cadáver encontrado en la tarde del miércoles en una cueva usada como bodega en Ruguilla, una pedanía de Cifuentes (Guadalajara), es el de su hermana.

Una mujer de 62 años

Una mujer de 62 años fue asesinada en su domicilio de la calle Maestro Turina del barrio de La Alhóndiga, en Getafe (Madrid), tras ser apuñalada por su pareja, que previamente había advertido a gritos de lo que iba a hacer en lo que se trata de un nuevo caso de violencia de género. Los vecinos alertaron a la Policía sobre las 7.15 horas, porque un hombre estaba dando gritos advirtiendo de que iba a matar a su mujer. Cuando llegaron al domicilio los agentes, se han encontrado con el hombre de 64 años en actitud agresiva, con un cuchillo en la mano y autolesionándose, por lo que ha tenido que ser reducido con un inmovilizador eléctrico.