«Somos lagareros, no tenemos grandes casas ni coches»

Los robos de las últimas semanas a lagareros centraron ayer las conversaciones en la fiesta de la sidra en Villaviciosa. Los brutales asaltos a los propietarios de Sidra Menéndez y Sidra Frutos, a lo que se sumó la sustracción de una furgoneta de Sidra Buznego, ha generado una importante preocupación entre los empresarios del gremio.

Francisco Martínez, copropietario de Sidra El Gobernador, aseguraba estar «preocupado por los lagareros a los que les ha tocado». «Este es un sector muy familiar, no movemos grandes cantidades de dinero. Ahora casi todo se hace por transferencias bancarias, talones... Se mueve muy poco dinero en efectivo y no somos grandes industriales. Somos lagareros de toda la vida, se ve. No tenemos ni grandes coches ni grandes casas», apuntó.

Considera que «lo peor de estos dos casos de compañeros es que estaban esperando a que estuvieran en casa para tener acceso a la caja fuerte, lo que te deja una sensación de inseguridad muy grande, que ocurra en tu propia casa...».

Por su parte, Verísimo Busto, adjunto a la dirección de Sidra Mayador, manifestó haber sentido «un poco de miedo» al enterarse de que la familia de Sidra Menéndez había sido maniatada y agredida para llevarse el botín. «Nosotros particularmente no tenemos la casa encima del llagar y estamos en La Rasa. No vive nadie y si entran a robar, lo harán sin daños físicos, que no es lo mismo que lo que han pasado dos familias». Los empresarios de la sidra abogan por extremar las medidas de seguridad en los llagares para evitar estos episodios.