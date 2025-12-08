Llantones ilumina la Navidad por primera vez en su historia

Adrián Ausín Gijón Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:42 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

Llantones brindó esta tarde por el primer encendido navideño de su historia. La parroquia de Leorio disfrutó como nunca de la iluminación de la capilla del Carmen, realizada por la asociación de festejos «con mucha ilusión» y un resultado extraordinario, que todos los asistentes, en torno al centenar, aplaudieron. La idea, según cuenta a EL COMERCIO la secretaria de la entidad, Belén Valdés, surgió durante el mes de noviembre mientras preparaban su popular fiesta de los callos. «Tenemos dos fiestas al año, la de julio y la de noviembre, y pensamos: ¿Por qué no celebramos también la Navidad? Y nos pusimos todos a la tarea», anotó.

El encendido fue celebrado esta tarde con sidra champañada y acompañaron el brindis, también, con chuches para los niños presentes y villancicos que prolongaron la fiesta navideña en el barrio de Leorio. Las primeras luces navideñas de su historia parecen haber llegado con vocación de quedarse.

Temas

Navidad

Gijón