El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Llantones posan frente a la capilla del Carmen, con la alegre iluminación navideña tras ellos.
Gijón

Llantones ilumina la Navidad por primera vez en su historia

La parroquia de Leorio celebra con sidra champañada el encendido de la capilla del Carmen

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:42

Comenta

Llantones brindó esta tarde por el primer encendido navideño de su historia. La parroquia de Leorio disfrutó como nunca de la iluminación de la capilla del Carmen, realizada por la asociación de festejos «con mucha ilusión» y un resultado extraordinario, que todos los asistentes, en torno al centenar, aplaudieron. La idea, según cuenta a EL COMERCIO la secretaria de la entidad, Belén Valdés, surgió durante el mes de noviembre mientras preparaban su popular fiesta de los callos. «Tenemos dos fiestas al año, la de julio y la de noviembre, y pensamos: ¿Por qué no celebramos también la Navidad? Y nos pusimos todos a la tarea», anotó.

El encendido fue celebrado esta tarde con sidra champañada y acompañaron el brindis, también, con chuches para los niños presentes y villancicos que prolongaron la fiesta navideña en el barrio de Leorio. Las primeras luces navideñas de su historia parecen haber llegado con vocación de quedarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  2. 2 Entre zarzas, murciélagos y sin luz ni agua: el reto de una joven pareja para reformar una casa que llevaba 40 años abandonada en Asturias
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  6. 6 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  7. 7

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  8. 8

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  9. 9

    El paseo de Naval Azul de Gijón, en su recta final con plantaciones y un guiño a la industria
  10. 10 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llantones ilumina la Navidad por primera vez en su historia

Llantones ilumina la Navidad por primera vez en su historia