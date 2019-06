«Con la llegada de Roca Rey se ha revolucionado el panorama; es una alegría» Jaime Urrutia, en El Bibio. / E. C. Jaime Urrutia, exlíder de Gabinete Caligari, interviene hoy en la presentación de los carteles taurinos PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 20 junio 2019, 01:48

Uno de los encargados de desvelar el cartel de la próxima Feria de Begoña esta tarde en el Hotel Oca Palacio de la Llorea será el músico Jaime Urrutia. Quien fuera cantante del grupo Gabinete Caligari, una de las bandas referencia de la Movida madrileña, es un ferviente aficionado de la fiesta taurina. «Llevo tres años yendo a la Feria de Begoña. Me encantan las ferias del norte. Tienen algo distinto, ese ambiente de verano sin excesivo calor».

La afición le viene de lejos y su historial 'taurino' no está carente de anécdotas. De ello se da buena cuenta en 'Camino Soria', el libro recientemente publicado por quien fuera batería del grupo, Edi Clavo, quien cuenta cómo en 1987, durante una tarde de toros en Las Ventas, un Urrutia apasionado insiste reiteradamente en tirarse al ruedo como espontáneo. A punto estuvo de lograrlo, si no lo llega a evitar a pie de albero un picador. «Creo que ese día nos libramos de una buena. Sobre todo Jaime», confiesa con gracia Clavo en el libro. Calmado con los años, Urrutia se ha convertido en un habitual de los cosos españoles. Entre todos ellos, su relación con la plaza de El Bibio es especial. «Me acuerdo perfectamente de tocar en esa plaza. La llenamos con Gabinete allá por 1991. Desde entonces he vuelto bastantes veces. Es una plaza encantadora», rememora.

Tras disolver la banda, Urrutia pasó de llenar ruedos a asistir, con gran fidelidad, a las faenas que en ellos se celebraban. «Es un espectáculo donde un hombre se juega la vida delante de una bestia. A nivel artístico, percibo mucha verdad en el toreo. Es eso lo que me atrae. También entiendo que es como todo y habrá a quien no le guste. Pero, igual que pasa en la música, si no te gusta no vayas», reflexiona. El madrileño forma parte del grupo de artistas que defiende sin complejos la cultura taurina. «Yo soy un poco más tímido que otros. No me considero tanto un defensor como un aficionado. Me gustan los toros y si me preguntan lo digo, pero no voy por ahí enfrentando a los antitaurinos», reconoce.

Sobre los nombres que actualmente mandan en el toreo, Urrutia destaca la llegada de una nueva generación de grandes matadores, «algo que llevaba tiempo sin darse». «El escalafón de toreros estaba bastante visto. Todas las ferias eran parecidas. Desde hace tres años, con la llegada de Roca Rey, se ha revolucionado un poco el panorama. Es una alegría para el aficionado», afirma quien residió en Gijón durante la grabación de 'Lo que no está escrito', publicado en 2010.

Urrutia, quien continúa dando conciertos y repasando los éxitos que lo encumbraron como referente del rock patrio, no ha publicado nuevo trabajo. «Estoy haciendo canciones y probando letras. Sacaré un nuevo disco, pero quiero que sea muy bueno. No me vale otra cosa».