En los 42 años que Luis Vicente Márquez Montero (Madrid, 1963) lleva en la Armada ha estado destinado prácticamente en todas las clases de buques ... de superficie (dragaminas, patrullero de altura, corbetas, fragatas) y de mando (anfibios y portaaviones), en destinos tanto nacionales como internacionales (ámbito OTAN, UE, SIAF y Naciones Unidas). El próximo viernes, 11 de julio, el capitán de navío y comandante naval de Gijón desde 2021 dará por concluida su etapa en Asturias y pasará el testigo al ferrolano Luis Rodríguez Garat.

–Próximo a acabar su etapa como comandante naval en Gijón, ¿qué balance hace?

–Ha sido un periodo muy reconfortante tanto en lo profesional como en lo personal y familiar; con un enfoque de representación y relaciones institucionales que lo hace diferente a lo anterior, que me ha dado la oportunidad de conocer personas muy interesantes, asistiendo a eventos y experiencias privilegiadas en esta entrañable tierra asturiana.

–En su etapa gijonesa tuvo que enfrentarse a los efectos de la pandemia de covid. ¿Fue duro?

–Quisiera aclarar primero que el puesto de Comandante Naval se refiere a Asturias no sólo a Gijón. Si bien por tradición las comandancias navales toman el nombre de la ciudad portuaria donde tienen su sede, en nuestro caso Gijón, sus responsabilidades en el ámbito de la Armada abarcan todo el litoral asturiano. La Comandancia de Marina tiene su sede en Gijón desde antes de 1800. Asumí el cargo ya en la fase final de la pandemia, centrando el esfuerzo en la recuperación progresiva de nuestras actividades, muy centradas en mantener relaciones fluidas con los demás actores marítimos locales con responsabilidades en la acción de la Administración en la mar, además de escalas de buques o despliegues de otras unidades de la Armada. Fue ilusionante y me permitió conocerles de primera mano compartiendo el objetivo común de alcanzar la normalidad, con un gran espíritu de colaboración.

–¿Cuál fue su principal desafío?

–Además de lo ya mencionado, he tenido la fortuna y el honor de contribuir a la organización y coordinación de varios hitos: la parte naval del DIFAS 2024 y la preparación de la actual escala en Gijón del buque-escuela 'Juan Sebastián de Elcano'. Especialmente emotivo resultó la organización en Gijón de la Jura de Bandera de Civiles.

–¿De qué se siente más orgulloso de estos cuatro años?

–Sobre todo de mi personal de la Comandancia Naval, que ha demostrado que aún siendo una pequeña unidad dentro del gran engranaje de la Armada, hemos sido «rueda conductora» en los momentos iniciales que han posibilitado alcanzar los hitos mencionados, actuando como «multiplicador» de la presencia de la Armada en Asturias, por 100 en personal durante esta escala del 'Juan Sebastián Elcano' y la fragata 'Blas de Lezo' y por mil en el pasado DIFAS, realizando su trabajo con modestia, calidad profesional, humana y de esfuerzo de unidad que merece reconocerse.

–Gijón ha disfrutado estos del 'Juan Sebastián de Elcano'. Como experto naval, ¿que nos puede decir del valor de esta embarcación?

–Es uno de los grandes veleros clásicos más conocidos que como buque-escuela navegan en el mundo. Próximo a su centenario, y bien mantenido por su arsenal, sigue cumpliendo su misión con señorío, presencia y rango de «educador, embajador y navegante», que son sus cometidos principales. Estrecha vínculos con otras Marinas, muestra dignamente nuestro pabellón y contribuye con su presencia en sus diferentes escalas en el extranjero a realzar el nombre y vinculación con España, colaborando con nuestras representaciones diplomáticas.

–¿Es un valor importante para la formación de marinos?

–Sí, contribuye a una formación integral de los guardiamarinas por su intenso contacto con la mar, convivencia a bordo y trato con superiores y subordinados, lo que implica un continuo ejercicio de responsabilidades, relaciones sociales y contacto personal con otros pueblos y culturas. Por esto, el crucero de instrucción a bordo del JSE es una etapa muy importante en la formación de los guardiamarinas, con un régimen de vida a bordo que tiene que compatibilizar con los estudios y prácticas, enfocados a la navegación en largas distancias y a la maniobra en cubierta entre otros muchos, etapa que junto a sus compañeros de promoción está compartiendo la Princesa Leonor en su formación a bordo.

–Volviendo a su etapa en Gijón como comandante naval, hablaba antes de las juras de bandera de personal civil y el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Satisfecho de lo logrado?

–Profesionalmente muy satisfecho. Especialmente en el caso de la Jura de Civiles, pues fue una implicación directa con la alcaldesa de Gijón desde el primer momento, en nombre del Almirante del Arsenal de Ferrol como la autoridad que por delegación ejerce la representación Institucional de la Armada en el Cantábrico.

– Próximo a su revelo, ¿algún consejo para su sucesor, Luis Rodríguez Garat?

–El Capitán de Navío Luis Rodríguez Garat conoce muy bien su trabajo y cometidos que pueden estar seguros ejercerá con gran profesionalidad e ilusión. Estoy convencido que lo disfrutará, es el mejor consejo en este tipo de destinos.

– ¿Qué etapa inicia usted ahora?

–En principio dedicarle el tiempo que por razones del servicio no he podido plenamente a mi familia, en especial a mi mujer Estela, sin la cual no hubiera sido posible desarrollar mi carrera y realizar nuestro proyecto de vida y familiar.

-¿Vendrá por Gijón, aunque sea de vacaciones?

–Por supuesto, Gijón y Asturias quedan en nuestros lugares favoritos y recuerdos en lo personal y familiar.

–Imagino que le quedan aquí muchos amigos, ¿verdad?

–Pues sí, además de las personas del ámbito institucional o marítimo relacionadas con los cometidos del cargo, hemos tenido la suerte de encontrar y establecer amistades personales y cercanas, que nos han ayudado y acompañado estos años.

–¿Cómo le gustaría cerrar la entrevista?

–Agradeciendo el apoyo y la colaboración recibida en mi puesto y a mi familia, recordando que Asturias es una tierra de raíces y tradiciones marineras, que ha aportado ilustres marinos de la Armada como Pedro Menéndez de Avilés, Claudio Alvargonzález o Fernando Villaamil entre otros, que han contribuido con sus logros, talento, vocación y sacrificio en el último caso, a la historia de España, y si me apura a la de la Humanidad, y de quienes los asturianos pueden sentirse bien orgullosos.