Manuel del Castillo se sube al cuadrilátero Manuel del Castillo a la izquierda; a la derecha, la púgil Laura Fuertes. / C. SANTOS / E. C. El concejal hará por un día de 'sparring' de la boxeadora Laura Fuertes para reclamar apoyo a este deporte I. VILLAR GIJÓN. Martes, 18 septiembre 2018, 01:42

Después de treinta años, Manuel del Castillo volverá a calzarse hoy los guantes de boxeo. Al menos, por un día. El concejal participará esta mañana en las instalaciones del Meré Boxing Club de La Calzada en un entrenamiento de la púgil gijonesa Laura Fuertes, actual campeona de España de boxeo amateur en peso minimosca. Y lo hará ejerciendo de 'sparring', en las mismas condiciones que lo haría cualquier otro compañero de la boxeadora. «Por supuesto que me puedo llevar algún golpe, como podría pasar si se tratara de jugar al fútbol y me llevara una patada. Pero en este deporte, a pesar del cierto desconocimiento que existe en torno a él, el respeto es máximo». «Además, si lo hago es porque conozco el boxeo. No sabría jugar un partido de bádminton», bromea el edil. Su relación con esta disciplina se remonta casi tres décadas atrás, cuando la practicó durante cuatro años «a nivel de aficionado, sin llegar a competir». También está muy ligado al club que acogerá este acto, «al que conozco desde hace muchísimos años».

El objetivo de este acto no es, ni mucho menos, tomar clases de ataque o defensa que pudieran servirle para aplicar durante sus intervenciones en el Pleno, que seguirán ciñéndose al enfrentamiento meramente dialéctico. Tampoco reorientar su actividad profesional al cuadrilátero para retomar como carrera la afición abandonada hace tantos años. Todo lo contrario, se trata de manifestar el apoyo de su grupo municipal a las nuevas promesas del deporte y, sobre todo, reclamar más respaldo municipal a los deportes minoritarios, y especialmente a las categorías femeninas. «Una ciudad tiene que saber reconocer la labor de sus deportistas, que muchas veces actúan como sus principales embajadores no solo en España, sino en el mundo. Y el Ayuntamiento tiene que apoyar también a los clubes pequeños y medianos, que desarrollan una importante labor formativa».

En este caso se pretende destacar la creciente trayectoria de quien será su compañera sobre el ring, Laura Fuertes. «Es una de las deportistas más prometedoras que tenemos en Gijón», destacó Del Castillo, convencido de la necesidad de actos como el que protagonizará esta mañana para dar visibilidad a sus reivindicaciones. «Los concejales tenemos que bajar a la calle y salir de los despachos. Espero que esto sea muy positivo y sirva para lograr más implicación del Ayuntamiento».

Rumbo a Tokio

Laura Fuertes empezó a boxear con 17 años y además del título nacional logrado recientemente en Córdoba tiene en su palmarés una medalla de plata en los campeonatos de España de 2017 y dos de oro en los nacionales por equipos de 2015 y 2017. Este verano se convirtió en la primera boxeadora española que es convocada por la selección española para participar en un campeonato de Europa, que tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) y donde tras superar la primera ronda quedó a tan solo un combate de la pelea por las medallas.

Su nombre está entre los de las principales promesas nacionales con opciones de lograr el pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Compagina sus entrenamientos y competiciones con los estudios de Técnico Superior en Actividad Física y Animación Deportiva.