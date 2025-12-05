El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manuel García Fonseca, 'El Polesu'. E. C.

Manuel García Fonseca, 'El Polesu', premio Rubio Ballesteros de la Sociedad Cultural Gijonesa

La entidad acuerda galardonar al exdiputado por «su defensa de la paz y la democracia»

E. C.

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:05

Manuel García Fonseca, 'El Polesu', recibirá el XXXII Premio Juan Ángel Rubio Ballesteros que otorga la Sociedad Cultural Gijonesa. El jurado considera de merecido reconocimiento premiar al exdiputado asturiano, y articulista de EL COMERCIO, «por su larga trayectoria en defensa de los valores de la democracia, la tolerancia y especialmente su compromiso en defensa de la paz y la solidaridad internacionalista».

La decisión fue adoptada por el jurado de la XXXII edición compuesto por Rafael Velasco Rodríguez, presidente de FAMYR (Federación Asturiana Memoria yRepública); Rafael Gutiérrez Testón, presidente de la Asociación de Librerías de Asturies y propietario de La Buena Letra; Noelia Ordieres Buarfa, exconcejala de IU en el Ayuntamiento de Gijón; Isabel Delgado Martínez, exdirectiva y socia de la Sociedad Cultural Gijonesa; Javier Arjona, galardonado en la edición anterior y Juan Ángel Rubio Serraller, como representante de la familia Rubio. El jurado lo presidió Pedro Roldán García, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa.

Desde la entidad cultural se señaló que 'El Polesu', como es conocido popularmente, «aúna una larga trayectoria de compromiso político y social desde su papel en la consolidación de la Universidad Popular en nuestra ciudad, pasando por su etapa en el Congreso de los Diputados en representación de Asturies en las candidaturas de IU y del PCA, y su participación activa en defensa de la paz y la solidaridad, especialmente en el caso del brutal conflicto en Palestina frente al genocidio perpetrado por el estado de Israel, como figura indisolublemente ligada al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA)».

