Marín se ofrece para trabajar «codo con codo» con Mallada y mantiene su postulación El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín. / JORGE PETEIRO «Total respeto a la decisión tomada», asevera. Pablo González, que recogió avales en las primarias nacionales para Casado, también expresa su apoyo a la candidata M. MORO GIJÓN. Jueves, 10 enero 2019, 02:13

«Total respeto a la decisión tomada». El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, manifestó ayer públicamente su apoyo a Teresa Mallada, elegida por el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, para optar a la presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas. Marín se ofreció a trabajar «codo con codo» con Mallada para que consiga unos «magníficos» resultados y le deseó «lo mejor» en esta nueva etapa.

Marín, muy unido a la presidenta regional Mercedes Fernández, admite que desconoce cómo se desarrolló el proceso para designar a la expresidenta de Hunosa y que la elección le produjo cierta sorpresa. Sin embargo, también sostiene que «una vez que hay una designación creo que tenemos que centrarnos en trabajar, comunicar bien y ganar elecciones». «En todo caso es más que justo reconocer el trabajo que realiza nuestra presidenta Mercedes Fernández, que siempre está a la altura, y que para ella lo primero siempre son los intereses del partido y de sus militantes», subrayó.

El exdelegado del Gobierno en Asturias y exedil gijonés también aprovechó para recordar que el comité electoral regional es «el competente» para designar candidatos municipales, a excepción de las capitales de provinciales que corresponde a la dirección nacional. «Como no puede ser de otra manera, expreso mi máximo respeto a la decisión, y por supuesto todos trabajaremos con Teresa Mallada para lograr el objetivo de que el centro-derecha liderado por el PP gobierne en Asturias», remarcó.

La dirección nacional baraja otros nombres para el cabeza de lista a la Alcaldía de Gijón

Asimismo calificó de «normal» que el PP de Gijón tardara 24 horas en pronunciarse sobre la decisión de Casado. «Es normal, la noticia hay que asimilarla», señaló el presidente local del PP, quien no entró a valorar si la elección de Mallada puede ser mejor de cara a un posible pacto con Foro. «Está preparada y tiene experiencia», concedió.

El hecho de que su principal valedora no vaya a repetir como candidata autonómica no le arredra y mantiene su postulación para volver a ser cabeza de cartel en la ciudad más poblada de Asturias. «Como dije en su día, si el partido y mis compañeros estiman que soy la persona idónea, estoy dispuesto. Lo lógico y lo que se espera de un presidente de una junta local es que esté a disposición para ello. Lo contrario sería muy extraño», indicó Mariano Marín. El portavoz municipal, Pablo González, también expresó ayer su apoyo a Teresa Mallada y lo hizo a través de las redes sociales. «La dirección nacional ha optado por Teresa Mallada como candidata del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Todo el partido tiene que tener un único interés, que nuestra candidata sea la próxima presidenta del Principado. Trabajo, ideas, reuniones, discursos, propuestas... de todos los compañeros, y de todos los candidatos, ésa es la fórmula para ganar en mayo. Enhorabuena a Teresa y enhorabuena todo el partido», escribió en su muro de facebook.

González, que recogió avales para Pablo Casado en las primarias nacionales e hizo proselitismo sobre las cualidades del actual presidente nacional durante aquella campaña, se encuentra «tranquilo y expectante» ante lo que pueda suceder según fuentes del partido próximas a él. Mantiene una muy buena relación en Madrid con gente próxima a Casado, señalan estas fuentes, que consideran que el también secretario general del PP de Gijón puede tener sus opciones si hay «mano larga» de Madrid en las candidaturas municipales de Asturias. Sería en su caso un reconocimiento al trabajo abnegado desarrollado durante años, además de por haber dado la cara por el sustituto de Mariano Rajoy al frente de partido.

Sin embargo, otros sectores del partido consultados aseguran que ni Marín ni González son del gusto de la actual dirección nacional y que se barajan otros nombres para dar batalla electoral en Gijón, que se podrían conocer antes del mes de febrero.

Contrariedad de Cosmen

Quien no disimuló ayer en el seno del grupo municipal cierta contrariedad con la decisión de Génova de defenestrar a Mercedes Fernández, en beneficio de la expresidenta de Hunosa, fue la edil Sofía Cosmen. «Me ha parecido una sorpresa y espero que Génova haya acertado y sea una buena elección para Asturias. Le deseo suerte, pero no son formas de hacer las cosas», manifestó. «Espero que no se pierda el trabajo realizado por Mercedes Fernández, que conoce al dedillo los problemas de cada rincón de Asturias por su dedicación y entrega a esta tierra», añadió Cosmen, quien espera que se respeten los estatutos del partido y sea el comité electoral regional quien elija al candidato a la Alcaldía sin injerencias de Madrid.

El tercer edil del PP, Manuel del Castillo, declinó hacer valoraciones sobre la designación de Mallada.