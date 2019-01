Teresa Mallada: «Las listas las haré conjuntamente con la dirección nacional y con la opinión de la regional»

El teléfono no para de sonar. Si no es una llamada, es un whatsapp. Y pese al «lío», responde a cada una de las llamadas y mensajes. «Lamento a veces no hacerlo con la rapidez que me gustaría, pero estoy a mil desde ayer», dice Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973), la persona a quien el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, le ha encargado la responsabilidad de encabezar la candidatura a la Presidencia del Principado. «Salgo a ganar, que nadie tenga duda de ello», afirma a EL COMERCIO quien ocupó la presidencia de Hunosa desde 2012 hasta el pasado verano, tras el cambio de Gobierno. Y en la empresa minera pública sigue. Tras su relevo al frente de la hullera, Teresa Mallada se incorporó a su puesto de trabajo en la Fundación Laboral de Minusválidos (Fusba), que forma parte del grupo Hunosa.

-Pablo Casado la ha elegido a usted. ¿Es un premio o un reto?

-Es todo un reto. Y lo afronto con muchísima ilusión y como una oportunidad que me da el presidente nacional para trabajar por Asturias. El hecho de participar en unas elecciones en las que al final se juega la Presidencia del Principado es una oportunidad y para la que voy a trabajar con uñas y dientes.

-¿Cuándo le comunicaron que había sido elegida para encabezar la lista?

-Cuando el PP lanzó el teletipo ayer -por el martes-, ese es el momento oficial.

-Perdone, pero cuesta creer que no lo supiera antes.

-A ver, desde luego que se me preguntó previamente sobre mi disposición.

-Y también le dijeron que era la persona elegida, que las encuestas así lo decían.

-Sí. Es cierto. Sí puedo decir que se valoraron las encuestas que había hecho la dirección nacional del partido sobre mí. Eso fue un factor decisivo.

-¿Solo las encuestas?

-Bueno... Y mi experiencia de gestión ha tenido que influir, obviamente, y el hecho de haber tenido el desempeño de diversos papeles a lo largo de estos años también se ha considerado positivo.

-Como publicó ayer EL COMERCIO, a miembros de la dirección regional no les gustaron las formas con las que fue designada. Hablan de «dedazo» y de «maltrato» a Mercedes Fernández.

-Los estatutos del partido dicen que es potestad del presidente nacional la elección de los candidatos autonómicos y de capital de provincia. Y eso es lo que se viene haciendo desde hace años. El presidente tiene asignadas unas competencias en los estatutos y solo faltaba que no las ejerciera. Además, en Asturias no es la primer a vez que sucede esto.

-¿Se refiere a la elección de Mercedes Fernández en 2012 como candidata, siendo Ovidio Sánchez presidente del partido?

-Así es. Aquel año la dirección nacional decidió que Mercedes Fernández fuera la candidata de cara a las elecciones autonómicas. Pero no solo la candidata, sino también que fuera presidenta del PP. Y en ese momento Ovidio Sánchez dio un paso para atrás. Por lo tanto, son decisiones que ya hemos vivido en Asturias y que las tenemos en los estatutos, por lo tanto los ciudadanos deben asumir esas decisiones que vienen recogidas en unos estatutos que todos los afiliados hemos aceptado. Por lo tanto, no entiendo que no se acaten las decisiones de la dirección nacional.

-Usted estaba en aquella dirección regional.

-Así es. Y los afiliados asumimos perfectamente la decisión de la dirección nacional y nos pusimos todos desde el minuto cero a trabajar con la nueva presidenta. Y, por supuesto, a hacer la campaña correspondiente para que ella obtuviera los mejores resultados.

-¿Ya ha hablado con Mercedes Fernández, la presidenta regional del partido?

-Ha sido todo tan rápido y tan pronto que no me ha dado tiempo a reunirme con ella. Me he puesto, como es obvio, a su disposición para mantener las reuniones que sean necesarias.

-¿Es cierto que la reunión en Madrid en la que le comunicaron que sería usted y no ella la candidata fue tan tensa como se ha comentado?

-Yo no estuve en esa reunión y en absoluto me consta eso. Lo único que puedo decir es que a lo largo de estos últimos años he tenido el respaldo de Mercedes Fernández. Todavía hace poco alabó mi gestión al frente de Hunosa, la puso como ejemplo, y eso es lo que tengo de la presidenta regional. Siempre, reitero, siempre he tenido su respaldo.

-¿Cuándo se reunirá con ella?

-Estoy esperando que haya la reunión. Estamos pendientes del acto del viernes, que viene el presidente nacional del PP a lanzar mi candidatura, y por tanto estamos ahora mismo centrándonos en ese acto. Luego tendremos oportunidad de abordar todo lo demás.

-¿Conocía con anterioridad a Pablo Casado?

-Sí, tenía el gusto. Es una persona muy capaz, con las ideas claras y sin miedo a tomar decisiones, lo que valoro muchísimo porque mi forma de trabajar es muy similar, y creo que va a ser el próximo presidente del Gobierno.

-¿Y a Javier Maroto, vicesecretario de Organización?

-Mantengo una relación muy fluida con él y, al igual que Casado, me parece una persona con las ideas muy claras. Esto es precisamente lo que caracteriza a esta dirección nacional: ideas claras, tienen un objetivo y van a por él.

-Dicen que ha sido su principal valedor.

-(Se ríe) No lo sé. Tengo muy buena relación con ellos. Son personas muy capaces, lo que necesita ahora el partido.

-¿Cómo se llevará la bicefalia del PP en Asturias: usted como candidata y Mercedes Fernández al frente del partido?

-Están las competencias perfectamente definidas, las de la presidenta regional y las de la candidata autonómica. Por tanto, y como el ambiente es de colaboración, no creo que haya ningún tipo de problemas.

-¿Tiene su hoja de ruta ya diseñada?

-Aún no. Estoy ahora mismo en ello y espero que después de la visita de Pablo Casado tenga diseñado mi equipo de campaña.

-¿Y las listas?

-Eso, a continuación. Esto va una cosa detrás de la otra. Nos vamos a poner a trabajar ya en lo que se necesita para afrontar una campaña.

-¿Qué idea tiene para la confección de listas?

-Las haré conjuntamente con la dirección nacional y por supuesto que teniendo en cuenta la opinión de la dirección regional.

-¿Habrá muchos cambios? La presidenta del PP de Asturias afirmó en varias ocasiones que habría unas listas renovadas.

-Soy partidaria de estudiar caso a caso. Hay personas que tienen mucha valía, que ya obtuvieron resultados muy relevantes en sus municipios y sería un error no contar con ellos. No se trata de una renovación porque tenga que haberla, sino que cada caso se va a estudiar.

-Eso de cara a los ayuntamientos, ¿pero en las listas autonómicas?

-Pues lo mismo. Hay que contar con gente que tenga experiencia, con gente que han sido grandes profesionales en otros ámbitos y que aportan mucho, con gente que tenga poder territorial, con personas que llevan muchos años trabajando en el partido... Por supuesto que será un compendio de características para la elección de esos candidatos.

-Hábleme de las encuestas. De las que ha utilizado la dirección nacional para decantarse por usted.

-No las conozco, lo único que sé es lo que me traslada la dirección nacional. Y lo que me dicen es que las encuestas me han dejado en buena posición, no solo entre votantes del PP, sino entre votantes de otros partidos que puedan estar cercanos al nuestro.

-Corríjame, pero eso se puede interpretar como que con usted sería más fácil alcanzar acuerdos con otras formaciones que con otra persona.

-En todos los cargos en los que he estado he utilizado el diálogo como herramienta de trabajo y esta vez no podría ser menos. Estamos ante un arco parlamentario muy fragmentado y resulta imprescindible hablar para llegar a acuerdos por el bien de Asturias. No puede haber otro objetivo. Al menos ese es el mío: con mi trabajo y con el diálogo mejorar la situación de nuestra región.

-Ya se empieza a hablar de coalición electoral con Foro. Al menos desde esta formación parecen abrir una puerta que hasta ahora estaba cerrada. ¿Habrá coalición PP-Foro para las autonómicas?

-Eso no me corresponde a mí decidirlo, corresponde a la dirección nacional. Yo soy la candidata autonómica, voy a tener mi lista y a lo que sí me comprometo es a dialogar para llegar a acuerdos. Es lo que yo he hecho en la empresa pública y no te queda otra. Me he pasado seis años negociando. Mi línea de actuación, que es la que siempre he utilizado: diálogo, diálogo y diálogo.

-¿Y qué opina de esta posibilidad?

-Bueno, si me preguntan trasladaré mi opinión, pero a día de hoy eso corresponde a la dirección nacional.

-¿Sabe si ha habido algún contacto en este sentido?

-Lo desconozco.

-¿Conoce a Carmen Moriyón, la presidenta y candidata de Foro?

-He coincidido con ella en algunas ocasiones y mi relación con ella es muy cordial. Como suele ser con el resto del mundo. No tengo problemas con nadie.

-La situación política obligará, gane quien gane las elecciones, a pactar.

-A día de hoy eso es una realidad. Lo que sí quiero hacer es un llamamiento a los votantes asturianos para que piensen que no voy a escatimar ningún esfuerzo para que la lista que yo represente sea la más votada. Yo salgo a ganar. Por lo tanto, pido ese apoyo para centrar esfuerzos en la opción política del PP.

-Todas las encuestas dan la victoria al PSOE en Asturias, pero la mayoría la tendrían los partidos de centro y derecha.

-Voy a trabajar para ganar, para que el PP sea el partido más votado, para superar al PSOE. En eso concentraré todos mis esfuerzos.

-¿Habrá cambios en el partido en Asturias antes de las elecciones?

-Eso lo marcará la dirección nacional, es la que marcará las pautas a seguir en las comunidades autonómicas y por lo tanto eso se verá, ahora no toca.

-¿Cuenta con Mercedes Fernández para las listas?

-Se verá en los próximos días. Tengo que hablar con ella y ver sus preferencias. Es la presidenta del partido.

-¿Qué ofrece Teresa Mallada como candidata?

-A ver, os pido tiempo. Soy una recién llegada. Lo que ofrezco es lo que siempre he ofrecido, trabajo con rigor, con honestidad, con seriedad, dando oportunidades a todos los que quieren trabajar en esa línea. Eso es lo que tiene que ser la base. Sin eso es muy difícil que luego se pueda contar con un programa que sea el que de verdad quieren los asturianos para el progreso de esta región.

-¿Cree que en Asturias se repetirá lo de Andalucía, que habrá cambio de gobierno?

-Sí, estoy convencida. Yo soy muy peleona y creo que habrá cambio en Asturias. Se ha visto mi candidatura con mucha ilusión, con muchas ganas y creo que eso puede ser muy positivo y puede ayudar a ese cambio tan necesario por el que voy a luchar.