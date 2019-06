Martínez Salvador: «Ha ganado, pero no con un mandato de deshacer lo andado» Martínez Salvador se estrenó como portavoz de Foro. / A. GARCÍA «Vamos a liderar la oposición no por números, sino porque somos los que sabemos lo que es gobernar Gijón» M. MORO GIJÓN. Domingo, 16 junio 2019, 02:02

«Señora González, hoy usted va a recibir el testigo de la que ha sido una gran alcaldesa, una alcaldesa que siempre tuvo una máxima: gobernar para todos, los que la habían votado y los que no, incluso en los peores momentos». De esta forma interpeló Jesús Martínez Salvador, nuevo portavoz de Foro, a la candidata socialista momentos antes de su investidura como nueva regidora.

El hasta el pasado viernes concejal de Deportes, Turismo y Festejos dedicó buena parte de su intervención a defender el legado de los ocho años de gobierno municipal de Carmen Moriyón. En sus palabras, «un gobierno serio y riguroso que supuso un cambio de modelo dentro de la necesaria alternancia que siempre fortalece las instituciones».

«Recuerde que el Gijón que usted recibe hoy (por ayer) es el único municipio de Asturias que tiene más personas trabajando que en 2011, que se consolida como referente en la creación de empresas y se mantiene como una de las ciudades con menor presión fiscal», enumeró.

«Su victoria electoral, rotunda, que reconocemos y aceptamos como no puede ser de otra manera en un estado democrático, no implica un cheque en blanco», advirtió. «Ha ganado las elecciones con un proyecto diferente al nuestro, pero no con un mandato de deshacer lo andado. De usted esta ciudad espera altura de miras y responsabilidad. Lleve a cabo su programa, intente consensuar lo que más importa a los gijoneses, pero no desaproveche todo aquello que hoy está en marcha y puede hacer de nuestra ciudad en un territorio más próximo», añadió en clara referencia a Divertia, entidad de la que ha sido presidente y que González plantea disolver.

Aseguró que en el ánimo de los tres ediles de Foro -él, Ana Braña y Montserrat López- está el ejercer su labor de oposición al PSOE desde una posición de liderazgo, a pesar de contar con un edil menos que Ciudadanos. «Vamos a liderar la oposición, no por números, sino porque somos nosotros los que sabemos lo que es gobernar Gijón», remarcó.

Dicho esto, emplazó a la nueva alcaldesa a que busque los acuerdos necesarios para garantizar el avance que Gijón ha logrado en los últimos ocho años en las grandes cuestiones que afectan al futuro de la ciudad: «Para todo lo que persiga ese fin seremos constructivos, leales y rigurosos y tendrá la oposición que nosotros en muchas ocasiones no encontramos».