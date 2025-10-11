Inés Suárez Ramón (Gijón, 1970) está al frente del mayor centro de la Universidad de Oviedo en cuanto a alumnado: supera los 3.000 estudiantes. ... La EPI fue el primer centro de la institución asturiana en lograr la certificación Audit (en 2020) y será también «el primero en renovarla». Están en pleno proceso para conseguirlo.

–Este es su tercer inicio de curso como directora. Y con muy buenos datos de matrícula...

–Sí, son datos muy positivos. Han superado nuestra planificación inicial y nos han obligado a replanificar grupos. Pero ya estamos estabilizados. El subdirector de Estudiantes ha hecho muy buen trabajo.

–¿Habrá más aulas o aulas con más alumnado?

–Aulas con más alumnado.

–¿Alguna novedad con respecto al porcentaje de chicas?

–Ninguna. Yo creo que la estadística de ahora es igual a la que había cuando yo estudiaba. Nos movemos en torno a un 25%.

–El Consejo de Ministros acaba de aprobar un real decreto de creación de universidades que endurece los requisitos para la implantación de las privadas...

–Estoy totalmente de acuerdo con que se exijan a las universidades privadas requisitos similares a los de la pública.

–¿Qué opina del anuncio del Gobierno regional de hacer extensible la gratuidad de la matrícula universitaria, que este año se aplicó al alumnado de primero, al resto de cursos?

–Que si esa gratuidad se traduce en un aumento de matrículas debería conllevar también un aumento de la financiación para contratar más profesorado porque ahora estamos al límite. La gratuidad también debería ir acompañada de una exigencia de resultados académicos. Por otra parte, el coste de los estudios universitarios no es solo el precio de la matrícula. Hay otras cuestiones, como la del alojamiento. Y ahí es necesario por ejemplo agilizar la residencia universitaria de Gijón y ofrecer otras alternativas de vivienda.

Dos sellos europeos

–Ya han pasado cinco años desde que el centro recibió la certificación Audit. ¿Toca renovar?

–Sí, a principios de 2026. Estamos ahora preparando la auditoría final, que será en enero. Es un proceso que hay que iniciar con al menos un año de antelación así que este 2025 hemos trabajado muchísimo en ese aspecto. Yo diría que ha sido el año de la calidad. Porque además tenemos otros dos sellos europeos en los grados de Ingeniería Eléctrica y Teleco que también necesitaban de una serie de trámites para continuar con ellos otros tres años más. A finales de este mes de octubre tendremos el proceso de auditoría.

–Les han dado trabajo, pero son esenciales, entiendo.

–Sí porque, si no, tendríamos que estar pasando auditorías y acreditaciones de cada título periódicamente y estamos hablando de nueve grados, dos dobles grados, un doble máster, seis máster que dependen de la escuela y otros tres que dependen del Centro Internacional de Postgrado pero cuya gestión nos van a traspasar en breve.

–¿Cómo van los programas académicos de recorrido sucesivo, los que permitirán a los estudiantes matricularse en el máster sin haber concluido el grado?

–Ya están implantados en los tres máster profesionalizantes, los de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones e Informática. Afectan a todos los grados de la rama industrial, salvo el grado de Organización. Quisimos facilitarlo al máximo. Todo el mundo que se matricule en el grado va a tener capacidad de acceder al máster en esas condiciones.

–¿Y la demanda del doble máster en Ingeniería Industrial e Ingeniería Energética?

–Muy bien. Las plazas son reducidas, pero las hemos duplicado debido a la alta demanda. La intención es ver si podemos seguir con esa línea de dobles titulaciones de máster porque están funcionando muy bien también en otras escuelas. Nos gustaría hibridar algún máster más con los máster profesionalizantes.

–A los que ya han despedido es a los estudiantes de la que fue la primera promoción del grado de Ciencia e Ingeniería del Dato. ¿Qué tal les fue en su salida al mercado laboral?

–No les he seguido la pista pero imagino que estarán ya trabajando, o alguno haciendo el máster. Han sido una promoción con unos resultados académicos muy buenos.

–A alguno lo habrán venido a buscar antes incluso de terminar los estudios, ¿no?

–Sí, sí, claro. Hay un montón de empresas en las que han hecho sus prácticas a lo largo de todo el grado. Hubo un compromiso por parte de la escuela en la puesta en marcha del grado para ofrecerles prácticas voluntarias ya en el verano del primer curso. Un porcentaje muy alto las hizo. En todo este periodo hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las empresas porque era un perfil que les interesaba.