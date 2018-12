Medio millar de personas recurrirán a los comedores sociales en Nochebuena y Navidad

Los comedores sociales volverán a registrar su máximo aforo esta Nochebuena y Navidad. Aproximadamente medio millar de personas harán uso de los servicios de las entidades solidarias de la ciudad, que servirán, como mínimo, 1.300 menús de solidaridad en estas fechas alegres para quienes celebran estas fiestas junto a sus seres queridos, pero duras para aquellos que no pueden hacerlo. Gracias a la labor que realizan los voluntarios y trabajadores, que desde hace días se vuelcan en los preparativos, cientos de personas sin hogar podrán disfrutar de una Navidad bajo techo y alrededor de una mesa. No faltará el turrón, el marisco ni los villancicos. Tampoco el calor de una buena compañía, que a menudo es lo que más abriga.

Tanto el Albergue Covadonga como la Cocina Económica o la Fundación Siloé prepararán menús especiales para que los comensales, algunos habituales y otros que solo se acercan para pasar las fiestas, disfruten de una comida navideña al uso. Aunque es difícil prever unas cifras exactas, en esas 48 horas la Cocina Económica -que «no dice que no a nadie»- servirá casi 920 menús, ya que hay 80 plazas y «entran y salen» a un ritmo de 230 en cada comida y cena. En el Albergue Covadonga serán algo menos, 62 por comida y cena, ya que por su comedor solo pasan las personas que, además, se alojan en el centro. En el caso de la Fundación Siloé, al menos 92 usuarios compartirán menú el día 24 en el centro de día Milsoles.

Las entidades afrontan los últimos días de diciembre «con tranquilidad», aunque la directora del Albergue Covadonga, Cristina Avella, reconoce que «en los días más próximos a las fechas señaladas siempre hay más afluencia». Es normal. «Es una época en la que la vida en la calle probablemente sea más dura, días en los que hay que afrontar la nostalgia». Y si bien hace años se llenaban todas las plazas, desde que ampliaron la capacidad en el albergue pueden garantizar que «cualquier persona que se acerque aquí va a tener un sitio donde dormir». Un lugar, además, agradable, ya que el albergue está profusamente decorado con motivos navideños y en él se respira ya el ambiente festivo. Actualmente hay 62 personas y 4 familias alojadas en unas instalaciones cuya máxima es «que los usuarios puedan vivir unas navidades en familia y noten lo menos posible la carencia».

Ese es el objetivo que se plantean en la Cocina Económica, donde habrá polvorones, mazapanes y turrones pero los ingredientes principales son «cariño y cercanía». Al frente está sor Marisela, quien asegura que «procuramos superar esa frialdad que puede llegar a veces a cualquier institución». Por ese motivo, en estos días no admitirán nuevos voluntarios para servir las comidas. «Queremos que quienes vengan se encuentren con personas conocidas que visitan la casa a diario, e intentamos cuidar los detalles navideños en la ambientación y poner una comida de su gusto, igual que se haría en cualquier hogar». De la Cocina Económica, recuerda, no viven solo los transeúntes que utilizan el comedor social, sino que allí también comen los usuarios de la residencia de media estancia, en la que hay unas veinte personas, las mismas que en el apartamento de primera acogida. Caso aparte son los cuatro minipisos para familias. «Es mucho trabajo, pero muy gratificante», asegura sor Marisela, para quien «lo importante es decirles 'no estáis solos', porque así lo sentimos. No solo en estas fechas».

Todo el año

Coincide con ella el coordinador del Programa Fundación Siloé, Pablo Puente, quien destaca que «a pesar de que estas fechas son particularmente tristes para la gente que atendemos, lo importante no es dar un trato especial ahora, sino mantenerlo a lo largo de los doce meses del año».

Para la comida de Nochebuena del centro de día Milsoles hay de momento 92 personas apuntadas, ya que «desde la reforma hay mucha más capacidad». Y aunque no cocinan, la labor que realiza la asamblea local de Cruz Roja es también fundamental. «Atendemos hasta el último día y hacemos entrega de cientos de lotes de alimentación», remarca la responsable de actividad, Maite Alonso. Todo para que las familias más necesitadas tengan unas navidades algo más cálidas.