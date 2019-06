«Nuestra meta es reinventar el Gijón que queremos para ganar el futuro» Ana González, durante la lectura de su discurso de investidura como alcaldesa de Gijón. / A. GARCÍA / J. PETEIRO La nueva alcaldesa se compromete a «trabajar con una perspectiva para los próximos 20 o 30 años» y sitúa la igualdad como eje de sus políticas M. MORO GIJÓN. Domingo, 16 junio 2019, 02:02

«Nuestra meta es reinventar el Gijón que queremos para mejorar el presente y ganar el futuro». Así resumió ayer Ana González la tarea que tiene encomendada para ella y su equipo de gobierno para los próximos cuatro años. La nueva alcaldesa socialista garantizó la máxima dedicación: «Daré lo mejor de mí misma para lograrlo con esfuerzo, tesón y disciplina». También avanzó que pondrá por delante «los intereses de la ciudadanía a cualesquiera otros». En correspondencia con ello pidió a los grupos de la oposición que «antepongan el diálogo y la voluntad constructiva a cualquier otro interés de índole partidista».

Según expuso, «el diálogo y construir conjuntamente serán las herramientas que desde el gobierno municipal utilizaremos para que Gijón avance» en un cometido que «no puede perder más tiempo». Y aunque mantuvo la cortesía institucional al saludar a todos los concejales, volvió a dejar claro que quedan excluidos los acuerdos «con ninguna fuerza política que niegue los derechos humanos y la igualdad», en referencia a los dos ediles de Vox. Pactar con el partido que dio ayer la Alcaldía al PSOE en Burgos estaría en contra de «lo que acabo de prometer cuando prometí la Constitución».

En el plano personal, aseguró que ser alcaldesa de Gijón es un «honor y un orgullo», y también una «responsabilidad» que afronta con «consciencia e ilusión» por la tarea que supone regir la ciudad «en la que he decidido vivir, aquélla con la que más me identifico, la que mejor me ha recibido y la que más me ha dado».

«Gijón es una ciudad con memoria, tiene muy presentes sus orígenes. Y precisamente porque no olvida su pasado, sabe hacia dónde quiere ir», subrayó.

También se comprometió a que la igualdad entre hombres y mujeres será el «elemento indispensable» para convertir en realidad su proyecto para la ciudad y el eje que orientará todas las políticas de su equipo de gobierno. Anuncióque trabajará «con una perspectiva para los próximos 20 o 30 años» para acometer «una gran transformación urbana que de manera definitiva incorpore a Gijón al siglo XXI»interconectando los barrios con la puesta en marcha del plan de vías y el metrotrén y haciendo de la ciudad «un motor» para la configuración del área metropolitana.

Naval Gijón y La Camocha

Admitió que existe un «grave problema de desempleo» que hay que afrontar de cara y abogó por buscar oportunidades en la tecnología, la innovación y las empresas de nuevos sectores económicos que puedan encontrar en Gijón un espacio privilegiado en el que desarrollarse, gracias al apoyo que ofrecen el Parque Tecnológico, El Musel, el campus universitario y los nuevos enclaves de Naval Gijón y Mina La Camocha.

«Tenemos el reto de convertirnos en un modelo de unión entre la industria y la sostenibilidad, entre la actividad económica y el cuidado del medio ambiente. Sin un entorno saludable no hay posibilidad de futuro», argumentó. «El símbolo por antonomasia de Gijón no puede mancillarse. No podemos consentir que se repitan imágenes mostrando el Cantábrico enlodazado en la playa de San Lorenzo», afirmó. A este respecto defendió «poner en marcha la depuradora del este y velar por la calidad de nuestras aguas».

Recuperar la idea de Gijón como «ciudad educadora» con un proyecto coherente para centros educativos y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a las manifestaciones culturales con el proyecto de Tabacalera por bandera.

Resaltó además que quiere que los gijoneses vuelvan a ver el Ayuntamiento como un espacio «acogedor y sensible a sus demandas», por lo que se comprometió a «estar constantemente a pie de calle para palpar el estado de ánimo de la ciudad».

Ana González entreveró su discurso de investidura de citas literarias y frases del pensamiento feminista, con reseñas, entre otros, a Italo Calvino, la premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016 Mary Beard, Simone Veil, Linda McDowell, Amelia Valcárcel y Frances Wright.