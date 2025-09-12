Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga El coche, que perdió una placa de la matrícula en el lugar del accidente, fue localizado en el polígono de Mora Garay. A su conductor se le detuvo tiempo después en el camino del Cortijo

Un hombre de 59 años ha fallecido esta madrugada tras ser atropellado a la entrada de Gijón desde la autopista 'Y'. El conductor implicado en el siniestro se dio a la fuga y pudo ser localizado por los agentes de la Policía Local poco después. Dio positivo en drogas. Al parecer, el viandante caminaba por la calzada, por un lugar prohibido para peatones, y sin elementos reflectantes que permitieran su visibilidad.

La Policía Local halló el coche en el polígono de Mora Garay y al conductor en el camino del Cortijo. Llegaron hasta él debido a que el vehículo perdió la matrícula delantera en el lugar del siniestro.

El suceso se produjo poco antes de las 6 de la mañana. Hasta el lugar se trasladaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, quienes activaron el protocolo de búsqueda para localizar al conductor del coche que se dio a la fuga. Poco después, pudo ser localizado por efectivos de la Policía Local. Se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas, momento en el dio positivo en prueba indiciaria por sustancias estupefacientes.

Al detenido se le imputa un delito de omisión del deber de socorro y otro de conducción imprudente con resultado de una persona fallecida. Las diligencias han sido instruidas por el Equipo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Asturias y serán remitidas al Juzgado de Guardia de Gijón.

El fallecido era vecino de San Martín del Rey Aurelio. Se investiga ahora las circunstancias que rodearon el siniestro mortal y el motivo por el que el peatón transitaba por un lugar prohibido. La vía quedó cortada al tráfico durante aproximadamente cuatro horas hasta que se autorizó el levantamiento del cadáver y la Guardia Civil realizó la inspección del lugar del siniestro.

