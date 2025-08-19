El nuevo contrato de desbroces en la zona rural de Gijón contempla limpiar un 30% más de caminos al año

Más de 1.100 kilómetros al año. Es el objetivo que pretende alcanzar el nuevo contrato del Ayuntamiento para el desbroce y limpieza de los ... caminos y espacios públicos de la zona rural y periurbana del concejo, cuyas bases fueron aprobadas ayer en la junta de gobierno de cara a la inmediata licitación del servicio para los dos próximos años (2026 y 2027). Se trata de un nuevo refuerzo en las tareas de mantenimiento de estos espacios, después de que en 2023 el contrato que salió a concurso cuando apenas habían transcurrido unos meses desde el cambio de gobierno incrementara el compromiso de limpieza que debería asumir la empresa adjudicataria de 400 a 800 kilómetros. Lo que entonces se duplicó ahora se incrementa un 30% adicional lo que el portavoz de la junta de gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, consideró tras la aprobación de los nuevos pliegos «una buena noticia para la zona rural».

El Ayuntamiento pretende lograr además esta mejora con el mismo presupuesto de salida que hace dos años, cuando por la limpieza de 800 kilómetros de caminos al año planteaba pagar un máximo de 968.784 euros. Ahora la licitación saldrá por la misma cuantía anual –lo que equivale a 1,9 millones de euros por los dos años de contrato–, pero con la diferencia de que ese precio debe alcanzar para atender los mencionados 1.100 kilómetros. La intención municipal de hacer más con el mismo presupuesto se apoya en lo ocurrido en el concurso de 2023, pues Forestal Malleza resultó adjudicataria gracias a una rebaja del 34,28% en todos los precios del contrato, lo que redujo el coste anual 636.684 euros. Su oferta no era excepcional, pues cinco de las seis empresas licitantes –incluida la ganadora– se comprometían a hacer los trabajos requeridos por, como mínimo, un 25% menos de lo que había presupuestado por el Ayuntamiento. Dos años después, por tanto, no se toca el coste total previsto para las arcas municipales, pero sí para cuánto debe alcanzar ese mismo dinero.

El ámbito de actuación del contrato abarca 908 kilómetros de red viaria en 25 parroquias. Será a lo largo de esos caminos y carreteras donde la empresa que resulte adjudicataria deberá «despejar, desbrozar y limpiar bordes de caminos por medios mecánicos y manuales» hasta cubrir los 1.100 kilómetros del contrato. Esas tareas incluirán la poda de matorrales y cierres hasta una altura de cuatro metros y la limpieza y reperfilado de las cunetas, mediante soplado, para que queden sin tierra, hierbas u otros materiales, sin dejar de atender los pozos, sumideros y rejillas que haya en las mismas. También se le podrá encargar a la misma empresa, cuando se considere necesario, la tala y destoconado de árboles.

La parroquia con más kilómetros de caminos y carreteras incluidos en este contrato es Cenero, con 103 kilómetros, seguida de Somió (91 kilómetros), Serín (65,7), Caldones (65,3), Deva (63,1) y Lavandera (49,1).

El contrato incluye además las acciones necesarias para garantizar la vialidad invernal durante la vigencia del contrato, ya sea de manera preventiva extendiendo sal por las carreteras para que ejerza como elemento fundente ante la presencia de hielo, o con máquinas quitanieves.