Una carretera de la zona rural de Gijón. J. M. Pardo

El nuevo contrato de desbroces en la zona rural de Gijón contempla limpiar un 30% más de caminos al año

El presupuesto de licitación es el mismo que en 2023, pero con la intención de limpiar más dado que la adjudicación logró una baja del 34%

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 20:45

Más de 1.100 kilómetros al año. Es el objetivo que pretende alcanzar el nuevo contrato del Ayuntamiento para el desbroce y limpieza de los ... caminos y espacios públicos de la zona rural y periurbana del concejo, cuyas bases fueron aprobadas ayer en la junta de gobierno de cara a la inmediata licitación del servicio para los dos próximos años (2026 y 2027). Se trata de un nuevo refuerzo en las tareas de mantenimiento de estos espacios, después de que en 2023 el contrato que salió a concurso cuando apenas habían transcurrido unos meses desde el cambio de gobierno incrementara el compromiso de limpieza que debería asumir la empresa adjudicataria de 400 a 800 kilómetros. Lo que entonces se duplicó ahora se incrementa un 30% adicional lo que el portavoz de la junta de gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, consideró tras la aprobación de los nuevos pliegos «una buena noticia para la zona rural».

