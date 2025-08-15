Un día de Begoña marcado por un claro mensaje: «Todos hacemos Gijón» Ediles y autoridades entregaron un mapa de la ciudad como ofrenda a la Virgen y el grupo folclórico Xiringüelu realizó un baile ante su figura

Eva Hernández Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 16:08

«Todos hacemos Gijón». Ese fue el lema que se repitió en la misa de Begoña por el día de la patrona de la ciudad. Sirvió de punto de encuentro de autoridades civiles y militares, así como de vecinos y feligreses que llenaron el templo para honrar a la Virgen. Antes de dar comienzo a la celebración, las gaitas y tambor del Grupo Folclórico Xiringüelu recibieron a los asistentes a las puertas de la iglesia de Los Carmelitas.

Desde la playa de San Lorenzo, el Puerto, el Hospital de Cabueñes, el Molinón y su Sporting o el paseo de Begoña hasta los barrios y parroquias. De todas ellas se acordó el párroco Juan José Herrero, de la comunidad de Los Carmelitas que se encargó de oficiar la homilía. Lo hizo acompañado del párroco de la iglesia, Fidel Gil, el superior de la comunidad en Gijón, Gabriel Castro y el religioso Ángel Iruzubieta.

Se acordó Herrero de «todos y cada uno» de los habitantes de este «Gijón del alma, como reza la canción» a los que comparó con los «miles y miles de granos de arena que van a desembocar a San Lorenzo». El mismo que «debemos poner nosotros, para al igual que ella ser ese abrazo que acoge».

Por su día, se realizaron distintas ofrendas a la Virgen de Begoña. La primera de ellas fue un mapa de Gijón, dividido como piezas de un puzzle que fueron entregadas hasta completar todas sus partes. Participaron la alcaldesa, Carmen Moriyón, el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat; el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo. Además, acudieron a la homilía la concejala de Hacienda, María Mitre, el concejal de Atención Ciudadana, Abel Junquera, el presidente de Divertia, Óliver Suárez, el teniente coronel de la Guardia Civil en Gijón, Rubén Flores, y el comisario de la Policía Nacional de Gijón, Fermín Treceño.

El Grupo Folclórico Xiringüelu también realizó sus ofrendas a Begoña: entregó el cáliz, un ramo de flores y realizó un baile regional a los pies de la estatua que consiguió los aplausos de los allí presentes. Además, la misa fue cantada por la agrupación coral de Porceyo.

Cerró la celebración el párroco, Fidel Gil, que volvió a repetir el mensaje presente durante toda la homilía: «Todos hacemos Gijón». Una realidad «que ya está en marcha, estamos haciendo un bonito Gijón, pero todavía falta mucho en ello», señaló. Por eso, instó a los presentes a «comprometerse» en seguir por este camino y hacer de la ciudad «un lugar más fraternal, solidario buscando el progreso, el desarrollo, el respeto y la paz de los ciudadanos», pidió. La misa terminó con la interpretación a gaita del himno de Asturias, que algunos presentes se animaron a entonar.