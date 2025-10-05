El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parque infantil de Nuevo Roces, en una imagen de archivo. E. C.

Nuevo Roces reclama más zonas de juego infantiles y de actividades para adultos

Los vecinos recuerdan que «hace ya dos años» que plantearon esta necesidad en «el barrio con mayor natalidad de toda la ciudad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:32

Comenta

La Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, en Gijón, ha reclamado, a través de un escrito a la jefatura de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que se atienda la necesidad planteada hace «ya dos años» para dotar de más zonas de juegos infantiles al barrio «con mayor natalidad de toda la ciudad, lo que hace más urgente esta petición».

«Se trata de un barrio con un desarrollo urbanístico lineal de más de un kilómetro, que aconseja la existencia de varias áreas de juego para dar un servicio adecuado a toda la población infantil», apuntan.Los vecinos también reiteran la petición de una zona de actividades biosaludables para adultos.

«El barrio carece por completo de este tipo de equipamiento y, en consecuencia, las personas mayores no tienen cubierta esta necesidad básica de ocio, socialización y ejercicio físico adaptado a su edad», señala el escrito.

Nuevo Roces reclama más zonas de juego infantiles y de actividades para adultos

