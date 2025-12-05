¿Qué son y para qué sirven las obleas de silicio que se fabricarán en Gijón? La empresa de componentes de placas solares Sunwafe ha formalizado la primera solicitud formal de reserva de suelo para la ZALIA para ocupar 30 hectáreas

La empresa de componentes de placas solares Sunwafe ha formalizado la primera solicitud formal de reserva de suelo para la ZALIA, en Gijón, para ocupar 30 hectáreas. O lo que es lo mismo: 300.000 metros cuadrados destinados a producir lingotes y obleas de silicio, láminas ultrafinas que actúan como sustrato base para la mayoría de dispositivos modernos.

Tan finas, que el tamaño de una oblea de una célula fotovoltaica típica, por ejemplo, puede oscilar entre 150 o 200 milímetros de diámetro y entre 0,2 y 0,7 milímetros de grosor.

Para producirlas, se preparan lingotes a partir de polisilicio ultrapuro que luego se cortan con hilos de diamante en obleas y se someten a grabados químicos y texturización para eliminar defectos y mejorar la captación de luz. La calidad se controla en espesor, resistividad y uniformidad superficial.

¿Y cuáles son las aplicaciones de las obleas de silicio? Pues, fundamentalmente, se utilizan en cualquier lugar donde se necesite fabricar un dispositivo semiconductor.

Sus dos ámbitos de aplicación más importantes son la microelectrónica (circuitos integrados, es decir, el cerebro y la memoria de nuestros dispositivos) y la energía solar (células fotovoltaicas que convierten la luz solar en electricidad).

En este caso, las obleas que salgan de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias formarán parte de las placas solares que son claves en la energía renovable con mayor potencial.