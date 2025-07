Un paraíso para vivir entre amplios espacios verdes y la senda del Piles

Jana Suárez Gijón Jueves, 24 de julio 2025, 22:07 Comenta Compartir

Atesora Granda una rica tradición rural unida a su encanto urbano por encontrarse a cinco minutos de la ciudad, lo que hace de esta parroquia que «te enamores de ella», asegura su vecino Francisco José Gómez», y eso que este habitante que lleva aquí más de 15 años viene según él del que denomina «el gran paraíso de Asturias, el Parque Natural de Redes en el concejo de Caso. Llegó a Granda por amor, y aquí se quedó. «La relación con la gente es estupenda. Hay respeto, ayuda y cariño», apunta Gómez.

No es el único idilio. La parroquia conquista por sus espacios verdes. Más de cien robles dan sombra y cobijo en su área recreativa, entre la senda del río Piles y la del Canal de Los Molinos. Se trata de una nueva zona verde que vio la luz en 2023 y que está dedicada a Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa y precursor de la figura de protección de los espacios naturales en España. Allí nos citó el presidente de la asociación de vecinos 'Santo Tomás' de Granda, Chus Barrientos quien encontró su hogar en esta parroquia hace doce años. El también responsable de actividades del Jardín Atlántico Botánico de Gijón dejó la céntrica zona de Gijón para instalarse en Granda. «Es lo mejor que he hecho jamás. Es maravilloso levantarse aquí cada mañana y salir a caminar y contemplar el paisaje. La tranquilidad abunda, estoy encantado», explica a EL COMERCIO el presidente que no olvida reivindicar «mejorar las comunicaciones y el transporte público, adecentar la sede vecinal, repasar el estado de algunas carreteras y caminos y sobre todo necesitamos más contenedores de poda», subraya.

«Coches a mucha velocidad»

Para Mari Cruz Suárez, nacida y criada en Granda y que no conoce un lugar mejor para estar. «Necesitamos que el Ayuntamiento realice más labores de limpieza mantenimiento de los caminos y que las personas que vienen a vivir a Granda limpien sus fincas porque si no se llenan de jabalíes», señala Suárez. Además, se queja esta vecina octogenaria que «paso un poco de miedo ahora al cruzar porque por la estación de ITV los vehículos pasan como cazas a muchísima velocidad».

Según la tesorera de la asociación, Amparo Rendueles, que es la cuarta generación de su familia que vive en Granda, la parroquia está creciendo muy rápido « y es maravilloso contar con gente nueva pero queremos que nos ayuden a crear comunidad. Aquí vivimos como en un pueblo y somos una gran familia. Es muy importante que la gente que venga se integre».

La carbayera, un símbolo

La carbayera de Granda, el gran símbolo de la parroquia, es conocida dentro y fuera de Gijón. «Es un entorno maravilloso, que cuenta con varios restaurantes y que es perfecto desconectar», indica su presidente. Además, cuenta la iglesia con una rica historia documentada. El templo de Santo Tomás se remonta al siglo X y aparece en el 'Liber Testamentorum' de la catedral de Oviedo. «Y no olvidemos que también hay una cama elástica. La carbayera es mi lugar favorito. Paso allí horas», dice Ana Paniceres de tan solo 4 años. La juventud es el futuro pero Granda nunca olvida a sus mayores y realizan muchas actividades y homenajes para ellos. «Y también para todos los socios. Somos cerca de 400 y aquí viven 700 personas. La gente s muy activa», explica Pilar Granjo, vocal de la asociación que detalla algunas de las actividades que desarrollan; «tenemos talla de madera, pilates, manualidades cursos de maquetas y modelismo y un grupo de reciclaje en el que yo enseño a restaurar muebles. Además nos encanta juntarnos para hacer excursiones y conocer sitios nuevos», relata.

XXVI Nueche Celta

La hospitalidad es una de las características de los vecinos de Granda, así como su Nueche Celta que este año cumple 26 años. Aprovecha Barrientos para agradecer la gran labor de la 'Comisión de Fiestes Santana - Granda' e invita a «que todo el mundo venga este viernes a degustar nuestra gran sardinada y mañana la corderada. No pueden además dejar de bailar el domingo con los grupos de raíces celtas tan maravillosos con los que contamos». El lunes finalizan las fiestas como más les gusta en Granda, «con una cena de confraternización y juntándonos», concluye Barrientos.