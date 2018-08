«Si 'El Patatero' me hubiera planteado saltarme la ley, le habría denunciado» El comisario-jefe de la Policía Local de Gijón, durante una entrevista. / ALEX PIÑA Alejandro Martínez Gallo, comisario-jefe de la Policía Local de Gijón: «Alguien le dio demasiada credibilidad a sus patrañas. En mi caso la UDEF se equivocó por completo; si no fuera así, estaría imputado» RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 12 agosto 2018, 02:06

En mayo de 2016 las sospechas de un concejal de Montgat (Barcelona) pusieron al magistrado Pablo Alonso García sobre la pista de una presunta trama de corrupción municipal. Respaldado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el instructor acopió indicios que motivaron a principios de julio una macrorredada con una cincuentena de detenidos y 55 órdenes de entrada y registros en sedes municipales y policías locales. Ninguna de las pesquisas afectó al Ayuntamiento de Gijón ni a su Policía Local. El comisario-jefe de este cuerpo, Alejandro Martínez Gallo (Astorga, 1962), tuvo algunas conversaciones y encuentros con uno de los empresarios situados en el centro de la trama, Ángel Luis García. En esta entrevista los explica.

-¿Cómo está?

-Trabajando a tope, como corresponde a las fechas festivas que celebra mi ciudad, Gijón.

-¿Le han llamado los investigadores del 'caso Enredadera' para aportar información?

-No.

-¿Ha accedido al sumario?

-Ojeé algunas páginas sueltas nada más, porque tampoco es un asunto que me quite el sueño.

-En su informe de conclusiones, la UDEF señala que en Asturias «la trama corrupta se extiende principalmente en Oviedo y Gijón, en cuyos territorios los jefes de las policías locales son intermediarios y conseguidores de influencias en los ayuntamientos, al efecto de proporcionar información privilegiada así como influenciar y presionar a cargos o personal de los consistorios al efecto de realizar amaños a favor de la trama».

-En mi caso se han equivocado por completo. Si no fuera así, estaría imputado, y no lo estoy. Creo que el error reside en que Ángel Luis, al que apodan 'El Patatero', quiere hacer creer a otros empresarios todas esas cosas; pero no es más que una fanfarronada de empresario a empresario.

-¿De qué le conoce?

-Es natural de mi pueblo, Astorga, una ciudad pequeña. Por ello lo conozco desde hace unos treinta años, y sé de sus fanfarronadas y disparates. Incluso de sus pintorescas andanzas en el Vaticano con el execónomo, Lucio Vallejo, a quien acabó mandando encarcelar el Papa.

-Aceptó comer con él. ¿Les unía una amistad?

-Yo no lo llamaría, de ninguna manera, amistad. Tenía con él la relación que se guarda con alguien de tu pueblo que viene a Gijón. Recuerde que soy también vocal de Cultura de la Casa de León en Asturias y tal cargo conlleva reunirme con muchos paisanos y paisanas que vienen de visita a nuestra ciudad.

-De las escuchas se deduce que le tenía como un objetivo comercial.

-Yo sentía más que era fanfarronería, como un deseo de alardear frente a otros empresarios de que me conocía mucho.

-¿Qué buscaba él en esos encuentros y qué buscaba usted?

-Me pareció que buscaba hacer exagerada y falsa ostentación de su relación conmigo, debido a esa fanfarronería de la que le hablo. Y es que desde que nos conocimos en Astorga nunca, jamás, hice con él ningún trato ni cerré acuerdo comercial. Repito: nunca jamás. Este es un hecho fácilmente comprobable. En la comida de la que dio noticia EL COMERCIO yo no buscaba nada de nada, como no fuera hacerle saber de una vez que su socio no era bien recibido en la Policía Local de Gijón porque intentaba vendernos un material que ni queríamos ni necesitábamos, e insistía y molestaba a los funcionarios, a pesar de haberle repetido decenas de veces nuestra negativa.

-¿Esa es una situación frecuente? Que le insistan para venderles cosas que no necesitan...

-Insisten por todo. Son vendedores. Viven y comen de eso.

-Ángel Luis García, 'El Patatero', acudió a la comida con usted para conocer qué necesidades tenía la Policía y el presupuesto disponible. ¿Qué ventaja cree que podría obtener de esa información?

-El presupuesto de la Policía Local es público y lo puede consultar cualquiera en la web municipal, de ahí que vuelva a insistir en que las manifestaciones de este sujeto no son otra cosa que absurdas fanfarronadas. No necesita que alguien le facilite bajo manga, en una comida o donde sea, la cuantía del presupuesto para que así se lo traslade a otro empresario. Con consultarlo en la web basta y sobra. Lo demás es alardear en vano.

-¿Sospechó que podía estar ante alguien capaz de saltarse la legislación o, según su impresión, se trata de un «fanfarrón» al que la UDEF ha podido dar excesiva credibilidad?

-A mí nunca me planteó saltarme la ley. Si lo hubiera hecho, lo habría denunciando de inmediato. Respecto a su segunda pregunta, evidentemente los funcionarios de la UDEF tendrán las pruebas necesarias contra él, estoy seguro. Sin embargo creo que efectivamente alguien le ha dado demasiada credibilidad a las patrañas de este individuo. Basta con ver algunas cosas disparatadas suyas que han salido a la luz en los medios y que muestran a las claras que algo no va bien en su comportamiento. Por ejemplo, lo de querer comprar el Sporting o querer poner el logo de su empresa en los sobres con dinero en los posibles sobornos, o dar las novedades a su mujer y de seguido a su querida, o incluso las propias consideraciones de otros empresarios sobre el personaje.

-En ese alardeo y fanfarronería, ¿nunca le hizo ninguna propuesta u ofrecimiento que le incomodara? A otras personas por las que tenía interés comercial les proponía ir al fútbol, a comer y otro tipo de atenciones.

-A mí difícilmente me podría intentar halagar ni incomodar ofreciéndome un asiento en el palco de El Molinón porque nunca voy al fútbol. No tengo tiempo.

-Conoce también a Juan José Simón, otro de los investigados. ¿Le definiría igual?

-Fue teniente de alcalde y concejal de Deportes del PSOE en Astorga durante muchos años y capitán del Astorga Fútbol Sala. Juan José era un empleado de Ángel Luis, el encargado de la empresa en León. Siempre lo tuve por una persona más prudente.

-¿Qué le diría a 'El Patatero' si lo viera ahora?

-Estoy seguro de que cambiaría de acera, sin duda. Pero le exigiría explicaciones.