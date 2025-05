María José Cuervo (Gijón, 1960), líder vecinal de La Arena, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) y representante de la Red estatal ... de Mujeres Vecinales, es desde el sábado la nueva presidenta de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur) y tiene por delante, entre otros muchos, el gran reto de buscar soluciones al problema de acceso a la vivienda en la región.

–¿Cómo afronta este cargo?

–Sinceramente, con un poco de miedo. Somos mucha gente muy dispar y hay que tratar de ir todos a una, pero va a ser complicado.

–¿Qué objetivos se ha fijado?

–Lo primero es unificar todo y consensuar, entre todos, las líneas a seguir. Llevamos más de un año trabajando para sacar adelante esta candidatura y, aunque no había mucha ilusión en tirar por este proyecto, después de la lucha interna que tuvimos se consiguió.

–La vivienda es una de sus principales preocupaciones.

–Llevamos unos años viendo que es casi imposible conseguir una vivienda en Asturias, ya sea comprarla o alquilarla. Muchos propietarios prefieren tener las viviendas cerradas para no exponerse a inquilinos que no les paguen, las familias dejan el 30% o 40% de sus salarios en el alquiler y los jóvenes tienen que seguir viviendo con sus padres o compartir piso. Lo estamos viendo cada día en Gijón, sobre todo en barrios como Cimavilla y La Arena.

–¿Qué otros temas abordarán?

–La sanidad y los mayores. Las listas de espera que hay en sanidad son sangrantes y acceder a una plaza de una residencia privada cuesta unos 2.500 euros al mes. ¿Quién puede pagar eso? Por mucho que hayas ahorrado no te alcanza el dinero y cada día hay más problemas de soledad no deseada. Aquello de cuidar al abuelo y al bisabuelo ya no se ve. Hay mucha familia desestructurada, muchos hijos que viven fuera de la ciudad y la atención a domicilio es insuficiente.

–¿Por dónde van a empezar?

–Lo primero es analizar la situación que tenemos en todos estos campos dentro del Principado y ver qué líneas de acción y presión podemos ejercer. También proponer. Nuestro lema es que de la protesta pasamos a la propuesta, pero para ello tenemos que tener muy claros los objetivos y valorar muy bien cómo gastar los recursos que tenemos.

–¿Tienen alguna propuesta concreta en materia de vivienda?

–Es un tema muy complicado de tratar. En el mandato de Ana González se puso en marcha una campaña para fomentar el alquiler en la que el Ayuntamiento se hacía garante de que te pagasen. Desde la asociación de vecinos de La Arena nos implicamos bastante y no gustó mucho a los vecinos. Dicen que con su propiedad privada pueden hacer lo que quieran y, aunque es lógico, también tiene que haber un equilibrio. No puedes pedir 1.500 euros de alquiler al mes porque tendrás garantizado que te paguen dos meses y luego ya no.

–¿Y para fomentar la participación ciudadana?

–La tarea primordial es enseñar a la gente que tiene que tomar decisiones. Comentarlo en casa con los amigos, tomando el café, está bien, pero tienes que implicarte y decir la sociedad que tú quieres vivir y cómo debe funcionar. Por eso es muy importante acercar la administración a la calle.

–¿Cómo va a compaginar el cargo con su presidencia en La Arena y vicepresidencia en la FAV?

–Con ganas, creyendo en lo que hago y tratando de aportar mi pequeño grano de arena. Es importante tener un equipo que te apoye, te escuche y esté pendiente.