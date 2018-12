«No se debió haber imputado a la infanta Cristina en el caso Nóos» Pedro Horrach. / DAMIÁN ARIENZA Pedro Horrach | Abogado y exfiscal anticorrupción: «La función del fiscal es defender los derechos del ciudadano, aunque esto implique sostener la absolución por falta de indicios que lo acusen» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 1 diciembre 2018, 02:33

Su defensa como fiscal de la infanta Cristina en el caso Nóos hizo que le acusaran de haber pactado con la Monarquía. Sin embargo, el ahora abogado Pedro Horrach (Mallorca, 1966) sigue convencido de haber obrado correctamente.

-¿Cómo ha sido el cambio de fiscal a abogado?

-Muy positivo. Necesitaba un cambio personal y profesional tras 25 años en la fiscalía. Estoy muy motivado y animado.

-¿Fue el caso Nóos determinante a la hora de tomar esa decisión?

-Bueno, fue una época muy intensa que, sin duda, aceleró este cambio. También fue dura en algunos aspectos. Fue imposible abstraerse del entorno que hubo en aquel momento.

-¿Cree que se ha sido injusto con usted y con su profesionalidad?

-Esto es lo peor. Una cosa son los insultos y que te llamen perro del Gobierno, que fue muy frecuente, y otra muy distinta es que se dude de forma permanente de la profesionalidad con la que trabajas. En este sentido sí que me afectó y me molestó mucho.

-Una vez el caso ha llegado a su fin, ¿cambiaría alguna de las decisiones que tomó?

-Bueno, ahora lo veo con perspectiva. Es evidente que durante mi carrera no todo han sido aciertos y ha habido algunos errores, como en la de todos. Pero en este caso concreto pienso que no ha sido así. El problema es que en investigaciones tan largas, de más de cinco o seis años, pasa mucho tiempo hasta que se conoce la sentencia. Tiempo suficiente para que se creen determinados prejuicios que luego es muy difícil quitar. Procuro no echar la vista hacia atrás demasiadas veces, pero tengo claro que no cambiaría nada.

-Ha reiterado en muchas ocasiones que no considera que la figura de la acusación popular tenga cabida en la justicia. ¿Por qué?

-Así es. Lo primero porque es una figura que no existe en la mayoría de países. De hecho, los periodistas extranjeros que venían a cubrir el caso a Palma se sorprendían de la existencia de una acusación popular. Es una figura que provoca muchas distorsiones a todos los niveles. Distorsiones en el sentido de que ya sea un partido político el que asuma ese papel o una organización como en este caso eran Manos Limpias, su motivación puede ponerse en duda.

-Sin embargo, si no hubiera sido por la acusación popular, la infanta Cristina no hubiera sido imputada en el caso Nóos.

-Claro, porque no debía serlo.

-Pero es obvio que era consciente de que su posición favorecía los negocios de su marido.

-Pero eso no es delictivo, no figura en el Código Penal. En todo caso es una cuestión de valoración moral. En un procedimiento como este no hay lugar para valoraciones éticas.

-No es muy común ver a un fiscal defendiendo a un imputado.

-No he sido el primero. La función del fiscal es defender los derechos de los ciudadanos. Por eso deben sostener la absolución cuando no hay indicio alguno para sostener la acusación.