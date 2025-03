Las peñas taurinas se resignan a «una suspensión inevitable»

SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Sábado, 30 de mayo 2020, 01:50 Comenta Compartir

Las peñas taurinas se «resignan» a que este año no haya feria en Gijón y creen que dadas las limitaciones de aforo, es «inevitable». La empresa Circuitos Taurinos, con Carlos Zúñiga al frente, espera instrucciones del Ayuntamiento mientras este asegura que la pelota está en el tejado del empresario. Lo cierto es que por primera vez desde 1941 el coso de El Bibio se quedará este verano sin su fiesta.

El concejal de Cultura, Alberto Ferrao, asegura que «son los empresarios los que han de decidir qué hacer con la feria este año y hay que respetar lo que marcan los protocolos de seguridad, que es por los que hemos de regirnos». Ferrao añade que «el empresario es quien ha de hacer las cuentas».

Por su parte, Zúñiga señala que aguarda las indicaciones del Consistorio gijonés, que el pasado año le concedió la segunda prórroga a la que optaba después de 19 años ininterrumpidos al frente del coso de El Bibio. No obstante, el empresario cree que todas las medidas que se deberían tomar en la actual coyuntura harían «muy complicada» su celebración.

De igual manera piensan las peñas taurinas , que reconocen que «se han resignado» a no disfrutar de la tauromaquia estival. Maritina Medio, presidenta de la Federación de Peñas Taurinas y de la Peña Miguel Ángel Perera, reconoce que «la feria hay que hacerla en unas condiciones determinadas y, si estas no se cumplen, pues no se hace». Medio dice que «no hay irresponsabilidad por parte de la empresa, ya que es lógico que argumente que no es viable económicamente con limitación de aforo». «Hay unos 3.000 abonados y hablan de que solo podrían entrar 1.000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿un sorteo para ver quién va un día y quién otro?». Añade que en este espectáculo en directo «lo que ocurre un día no tiene nada que ver con lo que ocurre al siguiente».

Aquilino Tuya, presidente de la Peña Cocheras, cree que la suspensión «es la decisión más razonable». Igual piensa Josechu Mendoza, de Dávila Miura, quien añade que «es una pena porque va a ser la ruina para las ganaderías». José Luis Espina, de la Peña José Tomás, plantea que las cuestiones económicas son un escollo que deberán resolver Ayuntamiento y empresario». Paco Orejas, de El Fandi, puntualiza que «es inviable celebrar la feria este año y debería haber una suspensión de contrato». Y Dionisio Montero, de Astur, deja constancia de que «nadie quiere bajar el caché».

Elena López y Fernanda Blanco, de la animalista Anadel, están por otro lado «muy contentas pese a las circunstancias. Es un golpe para la tauromaquia».